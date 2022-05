Ritorna il Maggio Dantesco di Conegliano, organizzato dal Gruppo “Amici di Dante” – Associazione culturale di Conegliano con il patrocinio ed il contributo del Comune di Conegliano. Per questa 21^ edizione il programma prevede quattro incontri che si svolgono ogni giovedì, alle ore 17,30, nella sala comunale dell’ex Informagiovani di piazza S. Martino, 17 (accanto all’ex polizia locale) col seguente calendario: il 5 Maggio il prof. Lamberto Salvador (già del liceo statale di Conegliano) commenta e legge il canto XIX dell’Inferno (Papi simoniaci); il 12 Maggio la prof.ssa Claudia Andreazza (già del liceo statale di Sacile) commenta e legge il canto II del Purgatorio (Casella e altre anime in arrivo); il 19 Maggio il dott. Maurizio Mellini (dantista di Belluno) commenta e legge il canto V del Purgatorio (morti per violenza altrui); il 26 Maggio il prof. Carmelo Ciccia (già del liceo statale di Conegliano) tiene una conferenza sul tema “Dante nelle arti figurative” (con proiezioni). L’ingresso è libero e gratuito, ma condizionato dall’osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti. Per informazioni: informacitta@comune.conegliano.tv.it Gruppo “Amici di Dante” – Associazione culturale di Conegliano Via Enrico De Nicola, 15 - Tel. 0438-62632 Conegliano (TV)