Maltempo a Salgareda: "Ancora un'altra piena del Piave"

Ancora un'altra piena del Piave nella Marca che vede colpite alcune località e comuni tra cui Fagarè e Zenson di Piave. Questa volta, però, l'intervento tempestivo e lo stato di allerta segnalato dalla polizia locale di San Biagio di Callalta ha potuto evitare il peggio. In aiuto e in supporto alla cittadinanza anche l'iniziativa del sindaco del predetto comune volta ad avviare un utilissimo gruppo Whatsapp, pronto ad aggiornare la comunità su ogni novità. Insomma, non resta che congratularsi con tutti coloro che hanno adempiuto al fine di evitare il peggio. Un grande plauso alla polizia locale, pronta a sacrificarsi per la cittadinanza! Bravi!