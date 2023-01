Lo scontrino, sempre più in là lungo!

Parte da Mogliano Veneto la sfida... a chi ce l'ha più lungo, lo scontrino fiscale, per sensibilizzare i cittadini sullo spreco di acqua, alberi ed energia per produrre carta termica, quella ricoperta di Bisfenolo A, sulla quale vengono stampati gli scontrini fiscali. «Sono quasi 10 anni che cerco, con i miei lavori artistici di suscitare il dibattito su questo spreco e soprattutto informare su una corretta raccolta di questo materiale che non si può mettere nel bidone della carta, pena la vanificazione dell'intera raccolta. Per tutta risposta, in questi anni gli scontrini sono lievitati fino a diventare delle piccole lenzuola. Questo mese, ho allestito un'installazione su questo tema a Mogliano Veneto sulle pareti di casa in via Casoni 53 e lanciato la sfida dello scontrino più lungo. Per ora detengo io lo scontrino più lungo: 52 cm per 8 di larghezza per un importo di spesa di Euro 31,71. Invito tutti alla gara e soprattutto alla raccolta di scontrini per farne un mattoncino di un chilogrammo e vedere, tradotti in carta non riciclabile, circa 500 litri d'acqua e un pezzo significativo di pioppo».