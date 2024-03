Pallanuoto, serie C: Stilelibero Preganziol, al giro di boa del campionato

La Stilelibero Preganziol, al giro di boa del campionato, oltre a ad aver vinto l’ultima gara di andata contro una diretta concorrente per la salvezza, guarda la zona retrocessione, occupata da OndaBlu e CSS Verona, con 7 punti di vantaggio, dal quinto posto, a quota 10, a pari punti con Rari Nantes Verona e Rari Nantes Trento. La partita con CSS Verona, a differenza di quanto potrebbe suggerire il punteggio, è stata tutt’altro che facile per i ragazzi di coach Bonetta. Alla domanda cosa ne pensa della partita, Coach Bonetta risponde: “Non abbiamo avuto un buon inizio, subito sotto 2 a 0, poi c'è stata una reazione positiva della squadra che ci ha portato al pareggio. Dal secondo tempo in poi siamo riusciti a portarci in vantaggio, riuscendo a tenere gli avversari sempre a distanza di sicurezza, fino ad avere un cospicuo vantaggio al termine della partita. Sono molto soddisfatto di aver potuto fare ampie turnazioni di tutti i 13 giocatori, fatto che segnala una crescita dell'intera squadra.” Siamo alla fine del girone di andata, cosa ne pensa del campionato fin’ora? “Siamo a metà del campionato ed io e coach Ciro Magliano siamo soddisfatti di questi 10 punti. Aldilà del risultato, si vedono notevoli miglioramenti nel gioco, sia a livello di squadra che a livello individuale rispetto all'inizio del campionato che, ricordiamolo, rappresenta una prima volta per tutti i nostri ragazzi. Anche l'amalgama coi 4 prestiti triestini di cui uno, Sasha Villan, originario di Casale sul Sile, sta procedendo bene e i ragazzi si sono ben integrati nel gruppo. Grazie alla Pallanuoto Trieste ed ai genitori di questi ragazzi che sono sempre molto disponibili.” Gli atleti preganziolini vanno ora incontro ad un ultimo weekend di fuoco prima della pausa, dove affronteranno la squadra di pari livello del Trento, ancora più consapevoli delle loro possibilità e capacità. Questa vittoria comunque non riduce la soglia di errore e attenzione che dovrà avere la squadra trevigiana.