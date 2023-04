Pasqua in Ucraina con i MIRAL ed Energia&Sorrisi

Gallery









Una nuova avventura sulle Due Ruote parte dai nostri amati viaggiatori MIR.AL - Mirco Targon e Alice Zanni – di Montecchio Maggiore, Vicenza. Pasqua in Ucraina… con l’obiettivo di trasportare e consegnare i medicinali necessari alle vittime di guerra, con la speranza e la rinascita di una nuova vita eterna. Il tutto nasce dal ricavato del loro ultimo libro “PARIS DAKAR IN CIAO”, devoluto in beneficenza alla nota associazione Energia&Sorrisi ODV, già attiva in Ucraina e in altri posti meno fortunati, portando lì ben 32 bilici carichi di aiuti di ogni genere: vestiti, alimenti, farmaci, generatori di corrente, etc… da qui l’idea di Mirco e Alice: . Oggi, 7 aprile, i Mir.Al avranno a disposizione solo 3 giorni per percorrere ben oltre 2500 km (andata/ritorno), per raggiungere l’avamposto in Ucraina di Uzhorod e tornare a casa. Tutto questo in sella alla loro motocicletta BMW GS e con il minimo essenziale per il loro cambio di abbigliamento, sfruttando al meglio i loro bagagli per caricare quanto più farmaci possibili. Buona fortuna ai nostri cari amici, concludendo che “ENERGIA & SORRISI ODV” è una associazione dinamica, capace e seria, fatta di persone volenterose e generose, quindi, per chi volesse devolvere anche solo 1€ a questa associazione lo può fare al seguente IBAN: IT 50 T 08399 60350 0000 0010 9867. Grazie a tutti VOI!