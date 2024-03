Ciak, si gira un B Movie (Chloe) al New 1000 Lire lap dance di Preganziol

Sabato 23 marzo p.v. con special guest la star del cinema a tripla X Amandha Fox nonché le sexy star Vanessa Khaos e Chanel 27 al New 1000 Lire lap dance di Preganziol ( Treviso ) "ciak si gira un B Movie d’autore" dal titolo “ Chloe ” destinato alla notissima piattaforma Netflix . Tale film è diretto dall’emergente regista Matthias Salzburger e dal responsabile della fotografia l’italo belga Maxime Alexandre i quali per l’occasione avranno come attrice protagonista la londinese Charithra Chandran anche nota al grande pubblico televisivo per aver partecipato alla notissima serie Netflix Bridgerton. Era dal lontano dicembre 1989 ( Night Club un film diretto da Sergio Corbucci con protagonisti un giovane Christian De Sica, Mara Venier, Massimo Wertmüller ) che un locale per adulti non ospitava interamente le riprese di un film ( seppur un B Movie) . Una Preganziol glamour capace di reggere il confronto con città come Londra e New York in cui l’aspirante figurante di sala “ Chloe ” ( interpretata da Charita Chandran ) incantata dalle esibizioni sul palco del New 1000 della Venere polacca unitamente a quelle di Vanessa Khaos e Chanel 27 , decide senza se e senza ma che da quel momento la vita notturna avrebbe rappresentato il suo nuovo mood (una trama esilerante). E’ da mercoledì che la troupe sta lavorando fra il Risto Pub Coyote Ugly, il locale, nonchè alcuni luoghi caratteristici della provincia di Treviso e finalmente sabato 23 marzo si chiuderanno le riprese . Il pubblico che deciderà di partecipare a questa serata di gala non sarà ripreso per ovvie ragioni legate alla Privacy . “ Anche questo genere di iniziative – ha dichiarato Amandha Fox - servono per promuovere il territorio veneto e il mondo a tripla X " . Preganziol, lì 21.03.2024 Ufficio Stampa Amandha Fox