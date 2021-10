Al Cinema Edera il documentario su Astor Piazzolla di Daniel Rosenfeld

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Successo di pubblico lunedì sera 18 ottobre al Cinema Edera di Treviso per la proiezione del documentario "Piazzolla, la rivoluzione del tango ", per il centenario della nascita del geniale bandonéonista. Presente in sala per incontrare il pubblico anche il registra Daniel Rosenfeld intervistato da Giuliana Fantoni. A rendere ancor più ricco il palinsesto, l'emozionante esibizione in abiti firmati paco perez, dei maestri artisti ballerini Nicoletta Pregnolato e Simone Pradissito che hanno interpretato alcuni dei più celebri pezzi : Libertango composto da Piazzolla in Italia nel 1974 ed Oblivion.