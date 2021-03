The Distinguished Gentleman’s Ride 2021 - nuova data

Per 9 lunghi anni - dal DGR 2012 - molti di noi hanno affrontato con stile ed eleganza pioggia, vento, freddo o addirittura caldo, in sella alle proprie motociclette, un evento unico nel suo genere dedicato alla raccolta fondi per il cancro alla prostata ed alla salvaguardia della salute mentale/psicofisica degli uomini. L'ultima domenica di settembre, data fissa per i tanti Paesi aderenti, del Mondo. Dall’anno precedente, però… parliamo del 2020 ed il problema COVID-19, l'intera organizzazione del DGR è stata per un istante estromessa. L’anno 2020 - causa coronavirus - ci ha portato ad “isolarci” dall’intero mondo fino al punto di non poter più trascorrere una giornata in compagnia, colorando, come per gli eventi passati, una giornata di invidiabile eleganza. In tutto ciò, Il DGR 2020, non è stato annullato: come per la maggior parte degli eventi motociclistici, evitando, in questo modo, assembramenti di massa. La nuova regola, valida in tutto il mondo, è stata quella di cavalcare da soli - Ride Solo Together! - la propria moto, rispettando, ovviamente, le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente DPCM. Pur guidando da soli è stata raccolta comunque un’incentiva somma di denaro, per la l’associazione Movember, a sostegno della ricerca sul cancro alla prostata. In questa nuova avventura 2021, un nuovo cambiamento riguarderà la data dell’evento che si sposterà definitivamente a maggio. Precisamente la domenica del 23 maggio 2021. La scelta di anticipare l'evento, maggio invece di settembre, è stata richiesta dai tanti bikers ed HOST RIDE - organizzatori dell’evento di ogni singola città - in modo da poter sfruttare al meglio la giornata, in tutti i Paesi del Mondo, ancora primaverile. Per il quinto anno consecutivo, l'organizzazione del DGR TREVISO, sarà diretta all’Host Ride, Marco Battistella, nonché responsabile della segreteria del Moto Club TREVISO CILINDRI STORICI e Referente Nazionale Registro Storico FMI, dove; grazie ai suoi fidati collaboratori, saranno costantemente in contatto con le Amministrazioni Locali per valutare al meglio le restrizioni anti-COVID, proteggendo ogni singolo individuo. Per info e pre-registrazione: www.gentlemansride.com e preparati a guidare la tua moto con stile ed eleganza il 23 maggio 2021!