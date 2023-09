The Sponges live al FortyTwo per l'Oktoberfest

Via dei Mille, 6 · Conegliano

La tradizione bavarese e l'hard rock si fondono in una serata al Fortytwo 30 settembre in un tipico clima Oktoberfest Gli Sponges si esibiranno con il loro repertorio di cover classic hard rock e brani originali in stile Unconventional Heavy Metal. A farla da cornire piatti tipici e fiumi di birra! Impossibile mancare! Inizio evento dalle ore 19.30 con Aperitivo. Live dalle 22:00 Prenotazione allo 0438-936160 o al 351-5168068 https://www.facebook.com/fortytwoconegliano