Basta traffico pesante a Maserada!

Gallery











Buongiorno, finalmente mi sono decisa a scrivervi! Questo peró non prima di aver raccolto alcune testimonianze dal fronte della strada dove vivo fotografando camion, auto e mezzi pesanti (sulle quali ho prontamente oscurato volti e targhe) e che percorrono ininterrottamente, quotidianamente giorno e le ore notturne, la via dove risiedo, ( mio figlio ha contato 7, 8 camion in 60 secondi) in una strada comunale che passa tra abitazioni e a ridosso del centro abitato di Maserada sul Piave, Via Spartaco Lantini. Considerate che questa via è diventata snodo per la pedemontana veneta perchè chi deve andare verso la pmv passa di là chi esce e deve raggiungere le zone industrali passa pur sempre in questa via. Storie di quotidiana follia insomma.

In soldoni, io vivo nel comune di Maserada, da qualche anno e ho sempre cercato di essere una cittadina attiva segnalando le varie problematiche che possono verificarsi in un paese come ad esempio l'alta velocità dei mezzi su alcune strade, abbandono improprio di rifiuti, cestini dei rifiuti urbani strabordanti, ecc.. ma il mio disagio e la mia rabbia, è salita progressivamente quando qualche mese fa mi sono trasferita nella via in questione. Ho segnalato più volte alla polizia municipale che i mezzi sostengono velocità fuori controllo, che il passaggio dei mezzi pesanti avviene a tutte le ore, sempre continuamente, come vivessimo a ridosso di un'autostrada. Passano a tutte le ore, giorno ma anche di notte, in una strada con buche e un manto stradale mal tenuto ( non immaginate il chiasso e il rumore che fa un bilico vuoto di un camion quando passa sopra una buca), o quando si incrociano due tir nei due sensi opposti che non riescono a passare e bloccano il traffico per le manovre del caso provocando code e rallentameneti del traffico , quando sono al telefono alcune volte non riesco nemmeno a sentire la voce dell'interlocutore, alcune volte quando passano certi camion con il rimorchio tipo della Maersk, Ostan, Fassa, Notalino, Camarotto, ...camion esteri, vibra tutto in casa.

Di notte quando passa un camion che frena con i freni rumorosi o che prende una buca, il sonno è rotto e arriva mattina con gli occhi spalancati. Qualche giorno fa un camion ha buttato a terra un cartello stradale facendo manovra, è stato messo un guardrail a ridosso di un marciapiede perchè un camion ha invaso il marciapiede. Sono infermiera e faccio turni di notte, durante il giorno non è permesso riposare tra auto impazzite e passaggio di camion, nemmeno se tengo le finestre chiuse. ho due gatti, che sono sempre spaventati dai rumori del traffico e passano le giornate sotto al tavolo. Ho inviato mail all'ufficio urbanistica, all'ufficio tecnico esponendo il problema, e alla fine sono giunta ad un colloquio con il Sindaco del paese. Gentilmente e in modo esaustivo mi ha spiegato la situazione e i vari progetti volti a sistemare la viabilità impazzita di Via Spartaco Lantini che da anni si rivela essere un grosso nodo da sciogliere e sistemare. Ma bisogna viverci per capire che non è più possibile vivere così, con il rumore assordante del traffico in ogni secondo, ogni minuto del giorno e della notte. Il comandante della polizia municipale mi ha risposto che " periodicamente stazionano un autovelox"; e noi cosa ce ne facciamo di un autovelox posizionato di tanto in tanto??? ( che io non ho mai visto) e che non risolve certo la situazione! . Qui si assiste a un menafreghismo quotidiano, alla mancanza di senso civico ed al netto disinteresse dell'amministrazione comunale per il prossimo e i loro cittadini.

Ho raccolto qualche foto nell'arco di neanche una una giornata, ma la velocità delle macchine , e la frequenza con cui passano i camion non è possibile renderla veritiera con la sola forza delle foto. Ho provato a comunicare anche su facebook il disagio e il brutto vivere ma il mio post non è stato preso in considerazionee nemmeno reso pubblico. So che c'è un progetto che prevede una strada alternativa , che prevede rotatorie, che prevede, prevede, prevede tante cose ..e... intanto noi viviamo tra camion e macchine, tra il pericolo, lo smog e i rumori frastornanti. Mi chiedo e dico , trovate una soluzione momentanea, in attesa del progetto definitivo, che possa garantire un vivere quotidiano degno di poter vivere in pace la propria, la mia casa, che dev'essere un rifugio dove stra bene non un posto da dove andar via in prima possibile. Grazie.

Lettera firmata