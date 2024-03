Isola della Pescheria, un angolo meraviglioso ridotto in condizioni vergognose

Gallery

















Sabato 16 Marzo, ore 16. Le foto mostrano la Isola della Pescheria di Treviso, un angolo "meraviglioso" ridotto in condizioni "vergognose". Appare così sette giorni su sette, e di notte è peggio..... I banchi vendita (teoricamente 22) sono in maggioranza desolatamente vuoti "da anni", nonostante qualche infiltrato che non vende neppure pesce. Il sito viene abbandonato a sé stesso tutti i pomeriggi e tutte le notti, esibendo a cittadini e turisti immondizie, muletti, biciclette, imballi, carrelli, contenitori sporchi, quadri elettrici non protetti, il tutto in condizioni igieniche immaginabili e, ciò nonostante, la mattina ospita la vendita di pesce "fresco" !!!!!!! Un contraltare imbarazzante alla bellezza del Cagnan, del Mulino storico, della Casa dei Carraresi e di tutto il contesto circostante.

Franco