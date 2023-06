Ultimo Miglio: il "ristoro" di un All Blacks

Incontri internazionali e grandi emozioni sull'Ultimo Miglio della ciclopedonale Ostiglia stamane. Uno dei più grandi fullback , o estremo , di sempre, il neozelandese Kieran James Crowley, campione del mondo con gli All Blacks nel 1987 ed attuale commissario tecnico della nostra nazionale di rugby che ha finalmente portato alla vittoria dopo 7 anni e ben 36 sconfitte consecutive ridandole gioco, orgoglio e quella sana fame di vincere che pareva affogata in una cappa di plumbea rassegnazione, ha fatto una breve tappa al Ristoro Ultimo Miglio di Strada dell'Aeroporto per la gioia e la sorpresa degli avventori nonchè dei titolari Alessandro Ghiani e Tiziana Marino. -Faccio sempre il mio quotidiano allenamento lungo questa splendida "Breathroad" , o "Strada del Respiro" che ho scoperto da quando abito a Treviso - ci ha dichiarato l'ex All Blacks - un percorso ideale per riossigenare mente, corpo e, come dite sempre voi, ricaricare le batterie per gli impegni che mi attendono . Mi fermo qui al Ristoro volentieri anche per via di quel maestoso Chestnut tree - il castagno centenario piantato dall'ultimo casellante Egidio Cecchetto divenuto ormai simbolo di riferimento dell'ultimo tratto della ciclopedonale "dei 2 fiumi", il Po ed il Sile, il primo il fiume più lungo d'Italia ed il secondo il fiume di risorgiva più lungo d'Europa- che mi ricorda Kaponga dove sono nato e quei deliziosi frutti di cui sono ghiotto... -. Immancabili foto di rito, calorose strette di mano e...alla prossima mister e, come dite voi ripetendo un mantra dei "Tutti Neri", "raccogli il cibo buono e getta via la spazzatura"...Cosa che qui all'Ultimo Miglio si fa da sempre con dedizione certosina...