Il Volley Amatoriale Fontane ancora campione regionale CSI

Il Volley Amatoriale Fontane è ancora campione regionale nella pallavolo mista del CSI. Domenica 11 giugno a Villafranca di Verona i villorbesi hanno infatti conquistato il loro settimo titolo regionale consecutivo (8 totali in bacheca), sconfiggendo in una combattutissima partita gli avversari della Polvallonto in un derby tutto trevigiano. La gara è stata la rivincita della finale provinciale disputata il 14 maggio a Povegliano, dove ad imporsi erano stati gli sfidanti, interrompendo il dominio dei campioni in carica che durava dal 2014. Le due squadre si erano qualificate all'appuntamento finale sconfiggendo, entrambe sempre per 3-0, le compagini rappresentative dei comitati di Verona e Rovigo. In palio, oltre al titolo regionale, c'era anche l'accesso diretto alle finali nazionali, in programma a metà luglio a Sassuolo. La partita ha visto il Fontane partire forte, ed aggiudicarsi il primo set per 25-16. Nel secondo set il Vallonto ha reagito con determinazione, pareggiando i conti sull'1-1. Nel terzo set è partita meglio il Vallonto, ma poi è stato il Fontane ad imporsi per 25-23. La quarta frazione ha visto i campioni in carica scappare prima, farsi recuperare poi, ed alla fine imporsi per 25-22. La parita è stata molto combattuta ma anche molto corretta, fra due squadre che si rispettano reciprocamente e si danno appuntamento per l'anno prossimo per nuove accesissime sfide. Il Fontane ha conquistato così il settimo titolo consecutivo: dal 2015 nessuna squadra nel Veneto è riuscita a spodestarla. Ed ora destinazione Sassuolo!