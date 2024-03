Zero Branco: la Sagra del Peperone riceve a Roma il Marchio Nazionale Sagra di Qualità 2023

Ieri 11 marzo 2023, presso la sala Koch del Senato della Repubblica a Palazzo Madama a Roma, il Presidente della Pro Loco di Zero Branco Aps sig. Lunardi Andrea , e il Sindaco Comune di Zero Branco sig. Durighetto Luca, hanno ricevuto Marchio Nazionale UNPLI “Sagra di Qualità 2023” per la Sagra del Peperone organizzata dalla Pro Loco di Zero Branco. Grande soddisfazione e orgoglio per il meritato riconoscimento, frutto dell’impegno di tanti volontari e della collaborazione con l’Amministrazione comunale e le varie Associazioni . A tutti, con un commosso pensiero a chi non c'è più, va un sentito ringraziamento, per aver contribuito a far conoscere il territorio e le specialità di Zero Branco da ben 56 anni con la Sagra del Peperone La Pro Loco di Zero Branco Aps vi aspetta al prossimo imperdibile appuntamento dal 12 al 21 aprile 2024 con la 27^ Mostra dell’Asparago di Badoere IGP a Zero Branco.