Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Due “Bubbles” di Kastel pallavolo Conegliano al Trofeo dei Territori Ci sono notizie che dicono . . . . . e ce ne sono altre che dicono molto di più dell’informazione che contengono. Questa la cronaca tratta dal sito di FIPAV TRE.UNO: “La Rappresentativa Tre.Uno U14 Maschile è pronta a partire per il Trofeo dei Territori U14M che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo a Peschiera del Garda (VR). Dopo 10 appuntamenti per la formazione della Rappresentativa affrontati da ottobre 2023 in poi, la squadra allenata da Alberto Tosatto è finalmente definita e in questa due giorni difenderà i colori del territorio di Treviso-Belluno affrontando le altre selezioni del Veneto più le rappresentative dei territori del Trentino e dell'Alto Adige.” Nella lista degli atleti che rappresenteranno Treviso-Belluno troviamo Carli Matteo - alzatore e Modolo Riccardo - centrale; due giovani promesse di Kastel Pallavolo Conegliano delle quali la società pallavolistica coneglianese è orgogliosa. Due ragazzi che sono parte di un gruppo ampio di coetanei volenterosi ed entusiasti del percorso pallavolistico intrapreso. La speranza è che Matteo e Riccardo siano d’esempio per i tanti teen agers che sono alla ricerca di uno sport che possa dar loro soddisfazioni sportive da vivere insieme a coetanei motivati e simpatici. .