A Negrisia è Enrico Buoro “L’aquila delle grave”

Si è svolta domenica 16 luglio la tradizionale corsa delle Faloppe Memorial Luigi e Romano Zanchetta organizzata dall’ASD Fausto Coppi Polyglass. Presenti alla manifestazione il Sindaco Paola Roma con l’Assessore allo sport Stefania Moro. Come da tradizione ormai da 45 anni, i ciclisti si sono ritrovati al mattino presto presso la cantina Le Rive di Negrisia ed hanno pedalato per una cinquantina di km. Vincitore assoluto è stato Enrico Buoro categoria veterani, Sebastiano Scatà vince per la categoria junior, Alessio Pellin cat Senior, Denis Cadamuro vince tra i GA, Oscar Tonon GB, Francesco Nardini SG A e Roberto Buoro SG B. Foto e info sul sito Acsi ciclismo Treviso. Edi Tempestin