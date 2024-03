I risultati e le classifiche della 4 squadre trevigiane impegnate nel campionato di serie C

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I risultati e le classifiche della 2^ giornata di serie C delle 4 squadre trevigiane. Dopo la bella prova in casa del suo debutto nella massima serie regionale, lo Sporting Magi del Ponte della Priula fa fare un risultato tondo ai suoi avversari veronesi. Park Villorba che era a riposo. Perdono in trasferta tutte e due le altre compagini trevigiane. Sporting Life Center a Cerea e Volpago col Tc Padova una delle compagini che puntano diritte alla promozione, che si arrendono con onore per 4/2, sfiorando più volte il pareggio. Maschile Gir.1: Ct Vicenza-Feriole Montecchia 1-5, Sporting Magi (Tv)-San Giovanni Lupatoto 0-6, Bassano-Villabella 2-4. Classifica: Sporting Villabella p.4; San Giovanni Lupatoto p.3; Feriole Montecchia (Pd) p.2; Bassano, Sporting Magi e Ct Vicenza p.1. Prossimo turno 3^giornata di 5: Montecchia-Magi, Villabella-San Giovanni e Vicenza-Bassano. Gir. 2: Tc Padova-Volpago 4-2, Plebiscito B-Canottieri Pd 0-6; Cerea-Sporting Life Center (Tv) 4-2. Classifica: Tc Padova p.4; Cerea e Canottieri Padova p.3; Volpago (Tv) e Plebiscito B p.0. Prossima giornata: Volpago-Plebiscito B, Sporting Life Center-Canottieri Padova e Tc Padova-Cerea. Gir.4: Belluno-Dueville (Vi) 5-1, Tc Venezia-Sanguinetto (Vr) 4-2 Riposava Park tennis Villorba (Tv). Classifica: Tc Venezia p.3; Belluno e Park Tennis p.2; Dueville 1; Sanguinetto p.0. Prossima giornata: Sanguinetto-Park Tennis e Venezia-Belluno, riposa Dueville.