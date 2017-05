Sagre e feste in provincia di Treviso: ecco tutti gli appuntamenti dell'estate della Marca!

Finalmente torna la bella stagione, il caldo e la voglia di uscire per divertirsi e soddisfare il palato...e cosa di meglio di una bella festa, di una sagra con del buon cibo e magari dell'ottimo vino o della gustosa birra a km0? Se non volete quindi perdervi nessun appuntamento in provincia di Treviso, seguite tutti i nostri prossimi consigli!

MAGGIO - GIUGNO 2017:

"27^ Mostra di Vini" a Cornuda: “Tra Asolo e Montello: Cornuda Sapori DiVini” e XIII Esposizione di Prodotti Tipici, dal 19 maggio al 4 giugno presso l’ex deposito ferroviario della Stazione Treni. Saranno presenti oltre 120 vini di quasi una quarantina di aziende vitivinicole del comprensorio Asolo Montello, un’ampia scelta di insaccati tra cui la Soppressa dei Colli Asolani, la Coppa Veneta, il salame dei Colli Asolani, il Lardo del Monfenera e la Salsiccia Trevigiana, la Ciliegia di Maser, l'olio extra vergine di oliva delle Collina della Pedemontana Trevigiana, i formaggi del Monte Grappala Mela di Monfumo, i mieli di acacia, castagno e millefiori delle pendici del Monte Grappa e il Fagiolo Borlotto Nano di Levada.

"48° Mostra del Vino Superiore dei Colli" a Corbanese di Tarzo: aperta dal 20 maggio al 4 giugno, da giovedì a sabato dalle 20 alle 24, domenica e festivi dalle 10 alle 24 in Via Olimpia. Piatto tipico: spiedo con poleta bianca.

"3^ Mostra del Prosecco Rive di Ogliano": aperta dal 26 maggio al 4 giugno, venerdì 26 maggio e giovedì 1 giugno dalle 18 alle 24, sabato dalle 16 alle 24, domenica e giovedì 2 giugno dalle 11 alle 24 presso Casa Baldi, Via Marcorà a Ogliano di Conegliano. Piatto tipico: sopressa scotada co l’aseo.

"37^ Festa del Sile" in via Fratelli Cervi a Casier (Zona impianti sportivi Carlotta), dal 26 maggio all'11giugno. Occasione unica per degustare l'anguilla (bisata) in umido, piatto tipico di questa manifestazione. Dalle 19 ci sarà comunque sempre uno stand enogastronomico funzionante (pesce+carne), oltre a tanti balli e buona musica.

"46° Mostra dei Vini di Collina" a San Pietro di Feletto: aperta dal 27 maggio all'11 giugno, feriali 19.30 - 23 efestivi dalle ore 11 alle 23 in Via Marconi presso l'Antico Eremo Camaldolese. Piatto tipico: spiedo d'Alta Marca.

"35^ Festa dei Mamai", dal 27 maggio al 4 giugno al Parco Isola dei Morti di Moriago della Battaglia. Festa paesana con stands eno-gastronomici, musica e giochi popolari.

"14^ Festa del Pesce" a San Polo di Piave, in via Nuova Guizza, dal 27 maggio al 2 giugno con pesce fritto, panini e fiumi di birra.

GIUGNO - LUGLIO 2017:

"12ª Mostra-mercato dell’olio estravergine d’oliva" e "2^ Mostra Mercato dei Prodotti Tipici del Cansiglio" a Cappella maggiore dall'1 a 4 giugno. Qui saranno presenti gli olivicoltori di varie regioni d’Italia, Slovenia e Croazia, il menù contadino d’inizio novecento, la rievocazione di arti e mestieri antichi, i giochi e giocattoli di una volta e le letture animate per bambini, senza contare i diversi stand enogastronomici.

"Grigliata Day" a Cimadolmo presso l'Oasi Papadopoli - Il Grillo il 2 giugno. Attenzioni quindi alle grigliate di carne o verdure e al formaggio alla griglia. L’Oasi è il posto ideale per stare a contatto con la natura e per il divertimento dei bambini e dispone di parco giochi e parcheggio riservato.

"Guarda e gusta - Sapori nella terra della regina" + "13^ Camminata nelle terre della regina Cornaro" a Maser il 2 giugno. Ci saranno, nei quattro ristori lungo il percorso, la sopressa, il miele, l’olio e le ciliegie di Maser, i formaggi del Monte Grappa, i vini del Consorzio Asolo Montello e persino lo Spiedo.

"Maserada Live - Music Festival" a Maserada dall'1 al 4 giugno. Ben quattro serate dedicate alla musica, i tutto con uno stand gastronomico aperto ogni volta dalle ore 19 con specialità la braciola di maiale "Tomahawk". GIovedì invece ci sarà la frittura di pesce, sabato lo spiedo gigante e domenica il galletto alla brace.

"Fish ‘n Fest" a Treviso dal 2 all'11 giugno presso la zona Stiore del mercato ortofrutticolo. In quest caso cinque serate a base di pesce, vino, birra, drinks, musica, spettacolo e animazione per i più piccoli.

"2° Sulle note del Prosecco Docg" a Follina: aperta in Via Martiri della Libertà presso Palazzo Barberis dal 2 all'11 giugno, aperta il venerdì dalle 18.30 alle 21.30, sabato e domenica dalle 10 alle 22. Piatto tipico: 'pit' (pollo) in umido con patate.

"Birra d’estate" a Bidasio di Nervesa della Battaglia dal 2 all'11 giugno. Attenzione qui alle gustose grigliate d'asporto! Presente comunque uno stand enogastronomico al coperto con anche fritture di pesce tutti i giorni, musica live, orchestre, balli, cabaret, laboratori creativi per bambini e tante ottime birre.

"Malanotte d’Estate" nella Marca trevigiana dal 20 aprile al 22 ottobre. Nello specifico, da giugno in poi: "Cose dei tempi antichi" a Tezze di Piave dal 2 all'11 giugno (il 10 ci sarà "Calici di stelle in Borgo Malanotte"), "Calici in festa" a Ponte di piave il 24 giugno, "47° Mostra dei Vini Piave e Livenza" a Vallonto di Fontanelle dal 14 luglio all'1 agosto, "Vini in Piazza" dal 22 al 24 luglio a Oderzo, "Evento di Vino" il 28 luglio a Cimadolmo, "Sentieri di vino" a Salgareda il 2 agosto, "Sagra di Santa Rosa a Portobuffolè" dal 18 al 27 agosto (come la "17° Rassegna dei vini tra Piave e Livenza" dal 7 al 22 ottobre).

"Sagra dell’Ospitalità" dal 2 al 18 giugno a Salgareda con pesca di beneficenza, chiosco enogastronomico con pesce, carne e i migliori vini delle cantine locali, oltre ai balli con l'orchestra.

"4^ edizione di Gaia Jazz" a Portobuffolè dal 3 al 24 giugno in Piazza Vittorio Emanuele. Per ogni evento musicale ci sarà una cena con diverse proposte gastronomiche con prodotti del territorio accompagnati dai vini del Consorzio Vini Venezia!

"7^ Festa della birra" a Spresiano dall'8 all'11 giugno. Cinque giorni tra musica dal vivo, birre speciali e piatti tipici. E ci saranno anche la "Fiera degli uccelli" e la "Mostra dell'artigianato e dei vecchi mestieri" organizzate dal "Gruppo Ornitologico dei Calessani".

"Festa del rugby e della birra" a Paese dal 9 al 18 giugno in Via degli Impianti Sportivi. Dal 1981, gestita dal Comitato Terzo Tempo, attrae migliaia di persone. Per tutti specialità storiche della cucina (stinco di maiale e pollo allo spiedo, patate tagliate e fritte al momento, wurstel, hamburger, bistecca di cavallo), musica dal vivo e tanta ottima birra!

"San vito in festa a tutta birra" ad Altivole dal 9 al 18 giugno. Ci sarà uno stand gastronomico con birre speciali e artigianali, live music, cover band, balli latino-americani, tornei di calcetto e green-volley, lotteria e pure un "Mojito Party"!

"Sagra di San Giovanni" a Motta di Livenza dal 9 al 26 giugno. Ci saranno chioschi gastronomici tutte le sere con costate, bacclà, lepre, pesce fritto, vino locale e anche lo spiedo di carni miste. Poi ancora oschestre, balli lisci e latino-americani, musica live, dj, splashball, calcio per i Pulcini, esibizione di pattinaggio e persino un mercatino dell'artigianato.

"Spiedo Dynamico in Pescheria" a Treviso l'11 giugno. Spiedo benefico pro Dynamo Camp! Ci saranno carne e birra accompagnati dalla musica di Dj Cioci, oltre ad un menu alternativo per chi non ama la carne.

"22° Festival Ritmi e Danze dal Mondo" dal 15 al 18 giugno a Giavera del Montello con le spezie da tutto il Mondo, oltre a tanta fotografia, teatro e musica!

"Elvis Days" sulle mura di Treviso dal 16 al 18 giugno. Ci saranno live music, dj set, food & drink, dance workshop, pin up & burlesque, gospel e pure un vintage market!

"30^ Festa d’Estate" a Vascon di Carbonera dal 21 al 25 giugno. Per la prima volta le serate saranno cinque e non più dieci, ma ci sarà comunque tanto buon cibo, gustosa birra e musica live (Tolo Marton, Planet Funk, Radiofiera, Rumatera, Giorgio Barbarotta e tanti altri).

"Festeggiamenti SS. Pietro e Paolo" a Mosnigo di Moriago della Battaglia dal 23 al 25 giugno. Ci saranno uno stand gastronomico, musica live, dj set, auto e modo d'epoca con anche il raduno delle Fiat '500, giochi gonfiabili per bambini, truccabimbi e spettacoli teatrali.

"Festa d’estate 2017" a Caselle di Altivole dal 23 giugno al 10 luglio. Ci saranno uno stand gastronomico con specialità tipiche e tanta birra, rock live, tribute band, orchestre, balli lisci, luna park e anche un torneo di calcio balilla amatoriale!

"Festa dea sardea" a Silea (in via Alzaia vicino la centrale idroelettrica) dal 30 giugno al 9 luglio. Tutti i giorni spritz time dalle 18.30 e poi stand gastronomico con cucina a vista e la specialità della sardina! Colori, luci, musica, gastronomia ed eventi all’insegna della “sardea”, negli accoglienti stand allestiti all’ombra del pioppeto in riva al Sile. Spaghetti in salsa, seppie in umido con polenta e “sardee” (in saor, impanae e ai ferri), accompagnate da ottimi vini e fresca birra, offrono per tutta la durata di questa maestosa festa sul Sile una piacevole occasione di cenare in compagnia e di godersi i concerti che concludono le serate.

LUGLIO - AGOSTO 2017:

"Borso in festa - Sagra della Madonna del Carmine" dal 9 al 17 luglio a Borso del Grappa. Si tratta di un sagra all'insegna del gusto e del divertimento. Gastronomia e musica accompagneranno le serate della festa.

"Suoni di Marca 2017" sulle mura storiche di Treviso, dal 20 luglio al 6 agosto. Più di 150 band e 600 musicisti del panorama musicale nazionale e internazionale si alterneranno su quattro palchi per un cartellone totalmente gratuito: 18 giorni di full immersion nella musica a 360 gradi, spaziando in tutti i generi con serate tematiche. Dal blues al jazz, dal trip-hop al metal, dal folk al reggae, dalla canzone d’autore alla scena alternative rock. Invariata è anche la formula dell’happening trevigiano che torna a presentarsi come città nella città, un luogo dove gli spettatori possono fare una passeggiata, bere un aperitivo, cenare ed avvicinarsi alla musica ascoltandola dal vivo. Tra i concerti consigliati: Alex Britti, Irene Grandi, Bandabardò, Gipsy King's, Dente, Coez, Cristina Donà e Lacuna Coil! Il Percorso del Gusto associato alla kermesse sarà invece un viaggio enogastronomico con scelte che andranno a soddisfare davvero tutti i gusti. Infatti prendono parte al Festival numerosi locali trevigiani che creeranno un percorso in linea con le diverse serate, livellando i volumi e le frequenze della musica armonizzando il suono alle papille gustative per dare un ulteriore tocco di creatività alle serate. Accanto ai locali tipici della tradizione, ristoranti e pizzerie, prendono posto locali etnici che porteranno le loro tradizioni, per arrivare ai concetti contemporanei con le proposte di pub snack & finger food. Non mancherà il lato dolce con gelaterie, pasticcerie e caffè, mentre locali di cocktail & pestati creeranno il connubio perfetto per ogni momento della serata.

"Sagra si Santa Margherita" dal 20 al 23 luglio a Valdobbiadene. Si tratta di una festa tradizionale che si svolge ogni anno con degustazione di birre e Prosecco di Valdobbiadene accompagnati da bocconcini di porchetta, salsicce e costicine cotte alla griglia.

"Sagra di Zoppè" dal 22 luglio al 2 agosto a San Vendemiano. Nella frazione di Zoppè come ogni anno si svolge la sagra tra gusto e divertimento. Gruppi musicali allieteranno le serate e i palati saranno deliziati da diverse specialità gastronomiche. Tra le tante consigliamo "poenta e mus", la grigliata di pesce e il "churrasco".

"Sagra dell'Assunta" dall'11 al 16 agosto a Roncade. Ci saranno balli su pista in acciaio con orchestre locali e un fornitissimo stand enogastronomico con carne e pesce.

"37° Artigianato Vivo" a Cison di Valmarino dal 5 al 15 agosto. Si tratta di un avvenimento davvero unico nel suo genere che apre tra arte, mestieri e folklore, spettacoli e mostre, incontri e animazioni culturali una prestigiosa finestra sul paese. Molta ricca è anche la proposta di prodotti locali tipici, a voler sottolineare il forte legame che ci lega alla nostra terra, il tutto in ben cinque punti ristoro in cui si possono degustare cibi e vini tipici locali, oltre ad ammirare spettacoli musicali di vario genere.

"Festeggiamenti di Ferragosto" dal 6 al 15 agosto a Breda di Piave. Tradizionale "Sagra dell'Assunta" nata negli anni '70. Ricco menù gastronomico con specialità di “struzzo”, pappardelle, lo spezzatino di musso con polenta, gli Spaghetti del Drago, piccanti e saporiti. Lo stand propone anche numerosi piatti legati alla tradizione culinaria regionale, come lo stinco, lo spiedo alla brace, la carne alla griglia e la frittura di pesce. Per i più giovani è presente un fornitissimo chiosco all’aperto che offre ogni sera gustosi panini caldi, spritz e birra. E mentre i bambini si divertono nel parco giochi gonfiabile, genitori e amici possono ascoltare buona musica dal vivo e ballare sulla grande pista da ballo coperta.

"Grigliata Day" a Cimadolmo presso l'Oasi Papadopoli - Il Grillo il 15 agosto. Attenzioni quindi alle grigliate di carne o verdure e al formaggio alla griglia. L’Oasi è il posto ideale per stare a contatto con la natura e per il divertimento dei bambini e dispone di parco giochi e parcheggio riservato.

"Sagra di San Rocco - A Ron se torna" dal 14 al 16 agosto a Valdobbiadene. Torna la tradizionale e rinomata sagra paesana nel cuore della borgata di Ron. Specialità alla griglia, vini locali e buona musica animeranno le serate in Piazza Monsignor Alvise Dal Zotto.

"Sagra del riso" dal 15 al 31 agosto a Merlengo di Ponzano Veneto con un fornitissimo stand gastronomico con diverse specialità legate al riso (una su tutto il dolce di riso), oltre a grigliate miste, polenta, sopressa e funghi, cotechino, stinco di maiale, formaggio cotto, piatti di formaggi misti e vino locale. Ci sarà poi un chiosco giovani con birre e hot-dog, oltre a tanta musica, orchestre e balli lisci. Non mancheranno, infine, la classica pesca di beneficenza, il luna park e le giostre, oltre allo spettacolo pirotecnico!

"Sagra di Castello di Godego" dal 25 agosto all'11 settembre. Sagra patronale all'insegna del gusto e del divertimento. Tutte le sere stand gastronomico aperto dalle 19 e orchestre. Inoltre, in programmaci sono anche un saggio di pattinaggio, una mostra pittorica; il Galà dello sport; la "Famigliarte - Festa del bambino", "Spose contrade - Miss e Mister Godego"; una "Cena figuranti con Corteo Storico", una serata giovani con Dj Marco + panini onti e birra. Infine una serata con spiedo, un'esibizione di ballo e la chiusura con i fuochi d'artificio.

"Home Festival 2017" dal 30 agosto al 2 settembre in zona Dogana presso il quartiere di San Giuseppe a Treviso. Si tratta di uno dei festival musicali più grandi e frequentati d'Europa, con ben 5 giorni di musica, 10 palchi, oltre 160 show, più di 36 band al giorno in oltre 100.000mq di area. Nella line-up figurano nomi come: Duran Duran, Liam Gallagher, Fedez con J-Ax, Moderat, Justice, Samuel, Booka Shade, Planet Funk, Thegiornalisti, Ofenbach, Ex-Otago, Levante, Le Luci della Centrale Elettrica, Afterhours, Guè Pequeno e Marracash. In tutto questo non mancherrano i momenti dedicati al ballo, allo sport e al gusto!