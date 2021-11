Come scegliere il Cappotto per cani

I cappotti per cani sono ideali per proteggere il tuo pet dal vento e dalla pioggia durante la brutta stagione. Scegliendo il capo che più si adatta alle esigenze del tuo amico a quattro zampe riuscirai a garantirgli un inverno caldo e confortevole.

Devono essere innanzitutto pratici, comodi e protettivi. Ma, cosa altrettanto importante, è che abbiano un bell'aspetto, ci sono giacche in pile, piumini, impermeabili.

In commercio puoi trovare diversi capi in base a taglia, razza e tessuto per mantenere la giusta temperatura corporea e garantire calore al cane, sempre con stile e raffinatezza e non rinunciare alle vostre passeggiate nella stagione fredda.

Come scegliere la Mantella per Cani

Per le giornate di pioggia la soluzione migliore sono i cappottini impermeabili per cani. Il miglior impermeabile per cani è un impermeabile intero, che copra il tuo cane dalla testa alla coda in modo che non si bagni durante le passeggiate sotto la pioggia.

La mantella per cane con cappuccio, è ideale per mantenere caldo non solo il corpo, ma anche la testa. Se vuoi che Fido sia sano e felice anche durante le giornate più fredde, puoi optare per un cappottino invernale con cappuccio removibile, elegante e adatto ad ogni condizione atmosferica.

Per non sbagliare la taglia giusta del cappottino, prendi un metro e misura la distanza dal garrese alla coda, lungo la schiena del cane, ovvero lo spazio in centimetri dal collo alla coda. Ricordati di lasciare almeno un centimetro in più per donare comfort e vestibilità. Scegli tra impermeabili, mantelle, bomber e maglioni, disponibili in diverse fantasie e colori, per rendere fashion ma allo stesso tempo protetto il tuo fedele amico a quattro zampe!

Perché i cani soffrono il freddo?

Anche i cani soffrono le basse temperature. Può sembrare alquanto strano perché hanno il pelo a proteggerli, ma è così. Dipende da:

l’età dell’animale

le dimensioni

lo spessore dello strato di pelo, perché un cane dal pelo lungo soffrirà di meno rispetto a una cane con il pelo corto

il sottopelo, più è spesso più il pet riuscirà a sopravvivere alle basse temperature invernali

I cani che mal sopportano il freddo sono soprattutto quelli di piccola taglia e le razze senza sottopelo, come:

Chihuahua

Yorkshire

Jack Russell

Dalmata

Pitbull

Bassotto

Alano

Boxer

Per aiutare il pet a sopportare il freddo durante la passeggiata quotidiana sono stati pensati gli appositi cappottini, sono studiati per adeguarsi a ogni forma, misura e stile offrendo sicurezza, riparo e praticità. In base alle esigenze del tuo pet potrai selezionare i migliori maglioni in pile, impermeabili interi o antivento per proteggere il tuo cucciolone.