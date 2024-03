Bonus casa 2024: ristrutturazioni, fotovoltaico, infissi, climatizzatore

Nel 2024, si continua a beneficiare di incentivi per migliorare l'abitazione con i bonus casa: dal Superbonus al 70% per i condomini, all'Ecobonus per singole abitazioni, fino ai Bonus Ristrutturazione, Sismabonus, per eliminare barriere architettoniche, Verde e Mobili. Questi strumenti offrono detrazioni significative per rendere gli spazi più efficienti, sicuri, sostenibili, aumentarne il valore immobiliare e prepararsi alle nuove regole europee sulle case green.

Ecobonus per Singole Abitazioni

Validità: Fino al 31 dicembre 2024.

Azioni Finanziate: Interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, con una detrazione del 65% per la maggior parte degli interventi e del 50% per specifici lavori come l’acquisto e posa in opera di finestre, schermature solari, e alcuni impianti di climatizzazione. L'agevolazione per l'installazione di impianti fotovoltaici è inclusa nell'Ecobonus.

Bonus Ristrutturazione

Validità: Fino al 2024.

Azioni Finanziate: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con una detrazione del 50% su spese fino a 96.000 euro per unità immobiliare. Include la sostituzione di tetti, infissi esterni, serramenti e persiane.

Ecobonus per Finestre e Climatizzatori

L’Ecobonus, la cui detrazione abbiamo detto essere è del 50 o del 65% (massimali e percentuali di detrazione variano a seconda della tipologia di intervento), comprende tutti quei lavori che hanno lo scopo di aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici. Dunque, anche la sostituzione di pavimenti, finestre ed infissi, l’installazione di un impianto fotovoltaico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Il bonus resterà in vigore, con questa percentuale fino alla fine del 2024; successivamente, passerà al 36% su un massimo di spesa di 48 mila euro per unità immobiliare

Bonus per Eliminare le Barriere Architettoniche

Validità: Fino al 31 dicembre 2025.

Azioni Finanziate: Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche con detrazioni dal 50% al 70% su un massimo di 50.000 euro per edifici unifamiliari o 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità in edifici da due a otto unità immobiliari.

Bonus Verde

Validità: Fino al 31 dicembre 2024.

Azioni Finanziate: Sistemazione a verde di aree scoperte private, realizzazione di coperture a verde e giardini pensili, con una detrazione Irpef del 36% su un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare.

Bonus Mobili

Validità: Fino al 31 dicembre 2024.

Azioni Finanziate: Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per immobili oggetto di ristrutturazione, con una detrazione del 50% su un massimo di 5.000 euro, inclusi i costi di trasporto e montaggio.

Superbonus 70%

Beneficiari: Condomìni e proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari.

Azioni Finanziate: Lavori che migliorano di due classi l’efficienza energetica. I condomìni devono coprire almeno il 30% dei costi dell’intervento o negoziare una riduzione dei lavori con l’impresa.

Ecobonus per Condomìni

Detrazione: Fino al 70% o 75% a seconda degli indici di prestazione energetica raggiunti, su un massimo di 40.000 euro per unità immobiliare. Per edifici in zone sismiche 1, 2, e 3, l’agevolazione può arrivare all'80% o 85% se i lavori riducono il rischio sismico e migliorano l'efficienza energetica.

Sismabonus

Validità: Fino al 31 dicembre 2024.

Azioni Finanziate: Lavori di riduzione del rischio sismico con detrazioni del 50%, 70%, o 80% a seconda della riduzione del rischio ottenuta, calcolate su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.