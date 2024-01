Calicanto, il fiore che profuma d'inverno: leggende e come si coltiva

Il Calicanto, noto anche come Chimonanthus praecox, è un arbusto che affascina per il suo profumo inebriante e la sua storia ricca di leggende e tradizioni. Originario della Cina, il Calicanto si trova anche nei nostri giardini, per la sua bellezza e il suo aroma caratteristico è il fiore dell'inverno.

LA LEGGENDA

In un freddo giorno d’inverno, un piccolo pettirosso, stanco e infreddolito, vagava cercando riparo in un ramo per potersi riposare e proteggere dal freddo. Ma tutti gli alberi che incontrava durante il volo, si rifiutavano di dargli ospitalità. Il pettirosso stremato giunse nei pressi di un calicanto il quale, alla vista del piccolo uccellino decise di dargli riparo e con le sue ultime foglie ingiallite provò a scaldarlo. Il Signore, che aveva visto il bel gesto, volle ricompensare la pianta di calicanto, facendo cadere sull’albero una pioggia di stelle brillanti e profumate. Fu così che da quel momento il calicanto fiorì in inverno.

COME COLTIVARLO

Il Calicanto si adatta bene a diversi climi, trovando il suo habitat ideale nelle zone temperate. È diffuso in molte parti del mondo, inclusi l'Europa, il Nord America e l'Asia. In Italia, ad esempio, è una scelta popolare per i giardini grazie alla sua resistenza e al suo profumo.

Esposizione: Predilige posizioni soleggiate o parzialmente ombreggiate.

Terreno: Richiede un terreno ben drenato, fertile e leggermente acido.

Clima: È resistente al freddo, ma i suoi fiori possono essere danneggiati da gelate tardive.

Piantagione: L'autunno è il periodo ideale per piantare il Calicanto.

Annaffiatura: Bisogna garantire un'adeguata idratazione, evitando ristagni d'acqua.

Potatura: Va potato dopo la fioritura per mantenere la forma e stimolare la crescita di nuovi fiori.

Tradizioni

In Cina, il Calicanto è associato alla poesia e all'amore, simboleggiando l'attesa e la speranza. La sua fioritura invernale lo rende un simbolo di rinnovamento e resilienza.

Il Profumo del Calicanto

I fiori del Calicanto emanano un aroma dolce e speziato, simile a quello dei lillà o delle viole. Questo profumo si diffonde nell'aria ed è il la nota odorosa dell' inverno.

In Giardinaggio

Ideale per giardini ornamentali, siepi miste o come pianta singola, il Calicanto è particolarmente prezioso per la sua fioritura invernale, che porta colore e profumo in un periodo in cui la maggior parte delle piante è in riposo.

Il Calicanto rappresenta una scelta eccellente per chiunque desideri aggiungere un tocco di eleganza e mistero al proprio giardino. La sua facile coltivazione, il profumo inebriante e la ricca storia ne hanno fatto un fiore molto diffuso.