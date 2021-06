E' nata la Prosecco ice, grappa da bere ghiacciata

L’ultima innovazione firmata dal Mastro Distillatore trevigiano, Roberto Castagner, è l’assoluta novità nel mondo dei distillati italiani: la prima grappa bianca da tenere in frigo o in congelatore e da consumare rigorosamente fredda, anche ghiacciata.

Un prodotto, Grappa Prosecco Ice, che si racconta al primo sguardo: l’eleganza della veste satinata, che immediatamente richiama alla memoria un superalcolico da gustare freddo nelle sere d’estate; la purezza della grappa nel calice, ottenuta con l’innovativa tecnologia “Bucce Pure”, che utilizza solo la buccia dell’acino, eliminando i vinaccioli; la trasparenza cristallina del distillato, ottenuta con una tripla distillazione in alambicchi e colonne di rame; la sensazione di estrema freschezza al palato, dovuta alla temperatura di servizio (ghiacciata -10°), a cui subito segue un’esplosione di intensi sapori, dai sentori floreali alle note di frutta (pera e mela, soprattutto) tipici delle uve Glera di altissima qualità da cui nasce Grappa Prosecco Ice.

Una grappa che segna un nuovo capitolo nella storia del distillato italiano, rinnovando la classica grappa bianca e dando risposta alla voglia di cambiamento del moderno consumatore che oggi cerca un prodotto che racchiuda in sé genuinità ed originalità, in linea con quella necessità di trasformazione che pervade la società post Covid.

“Ho sempre cercato di anticipare l'evoluzione del gusto dando vita a distillati innovativi. – commenta Roberto Castagner - Una ricerca sul prodotto che porto avanti da sempre, come dimostrano le grappe barricate che oggi riscuotono grandi successi di mercato italiano ed internazionale. Il mio desiderio è creare una grappa che soddisfi non solo i palati più raffinati ma anche chi si avvicina al mondo dei distillati per la prima volta. In questo Grappa Prosecco Ice è la sintesi perfetta: i consumatori potranno apprezzare l'estrema purezza del distillato, i raffinati profumi dell'uva Glera e lasciarsi conquistare dalla dolce freschezza e dalla sua bassa gradazione alcolica, perfetta nelle calde sere estive. Un prodotto che soddisferà appieno anche il palato dell’esigentissimo pubblico femminile, sempre più attento al mondo della distillazione.”.

Si chiama Grappa Prosecco Ice ed il nome dice tutto.

Prosecco Ice è, infatti, l'ideale compagna dei party estivi: perfetta dopo una festa tra amici, diventa un elegante intermezzo in una cena di pesce, o un raffinato abbinamento alla frutta di stagione, al dolce e al gelato, magari in versione shottino, per assaporarne la giusta quantità, senza eccessi.

Prosecco Ice è disponibile nei formati 0,50 l e 0,70 l, nei migliori locali e punti vendita.