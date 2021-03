E' di Treviso la regina delle grappe bio

Si chiama Nuda la grappa gentile che non ha nulla da nascondere, il distillato di Castagner conquista la medaglia d'oro

Un distillato che ha completamente rinnovato il modo di concepire le Acquaviti e che ha conquistato la giuria del prestigioso premio. La Grappa Nuda Castagner non si nasconde. Neanche il tempo di lanciarla sul mercato e per la Distilleria veneta iniziano già ad arrivare i primi riconoscimenti importanti a livello internazionale. L’ultimo prodotto firmato da Roberto Castagner si è infatti aggiudicato la medaglia d’oro agli International Organic Awards 2021, concorso con l’obiettivo di premiare i migliori prodotti biologici disponibili sul mercato.

“Nuda” di Castagner è per i consumatori più attenti e consapevoli, alla ricerca di qualità, rispetto e attenzione per l’ambiente. Viene distillata in alambicchi di rame appositamente dedicati, la gradazione alcolica contenuta rende la Grappa Nuda di Castagner ancor più gentile al palato.

International Organic Awards 2021 consegna il premio Gold 2021 a “NUDA” Grappa Invecchiata in Barrique BIO di Castagner "Made in Veneto". Unico distillato italiano ad ottenere il massimo riconoscimento.

“Questo premio mi rende particolarmente orgoglioso– commenta il Mastro Distillatore Roberto Castagner –Ed è una grande soddisfazione che a conquistarlo sia stata Nuda, una Grappa che ho voluto creare per celebrare la bellezza della natura e che dedico a chi condivide con me il più profondo rispetto e attenzione per l’ambiente”.

Una grappa nata dopo due anni di ricerca del Mastro Distillatore trevigiano che, con questo progetto, ha rinnovato ancora una volta il mondo della distillazione: “Nuda” nasce, infatti, da sola materia prima proveniente da vitigni aromatici a coltivazione biologica del Veneto.

"Questo premio arriva a poche settimane di distanza dalle due Medaglie d’Oro del Meininger’s International Spirit Award.

Al fine di conseguire la massima tracciabilità l’intero processo produttivo è monitorato, il packaging garantisce sostenibilità grazie all’uso di vetro 100% riciclato e leggero, il tappo è riciclabile e l'etichetta è stampata con vernice all’acqua.

Una “giuria di qualità” composta da esperti di distribuzione e importazione, buyer specializzati in alimenti e bevande bio, giornalisti wine e food, che si sono trovati concordi nell’attribuire il premio Gold 2021 della categoria Distilled Spirits/Liqueurs Brands & Products a “Nuda” Grappa Invecchiata in Barrique Bio di Castagner, unico distillato italiano ad ottenere il massimo riconoscimento, la Medaglia d’Oro.