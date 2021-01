Passeggiata e pic nic nelle colline del Prosecco: c'è chi vi prepara il cestino

Colesel Spumanti l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene propone un pic nic tra le colline Unesco. Se volete ammirare la meraviglia del paesaggio in queste giornate di sole e trovare il sapore delle tradizioni antiche, la cantina ha pensato ad una tipica merenda Veneta “pan, sopressa e vin” (pane, sopressa e vino) per riportarvi alla Tipicità del Territorio del Prosecco DOCG.

Come funziona?

1-Passate in azienda

2-ritirate il vostro pic nic

3-scegliete tra i vari percorsi quello che più fa per voi

Per info e prenotazioni: tel. 0423901055 oppure via email: visite@colesel.com

Percorsi: un pic nic tra i vigneti di glera

Lungo i percorsi delle terre del Prosecco Superiore ci sono tantissimi posti dove fermarsi per un break rigenerante. In auto o in bicicletta, lo sguardo si perde volentieri tra gli interminabili filari di vigneti che danno origine a questo rinomato vino.

A Refrontolo sorge il pittoresco Molinetto della Croda, una graziosa struttura secentesca dove un tempo si produceva farina. Lo scorcio che si gode arrivando su posto è davvero fiabesco, con la splendida cascata che costeggia il mulino e che un tempo ne favoriva il funzionamento.

Un altro luogo incantevole dove concedersi un pic nic tra le vigne è la zona dei Laghi di Revine, un quarto d’ora a nord di Conegliano, nei pressi del comune di Tarzo. Un pic nic in riva al lago è il sogno di chiunque ami la tranquillità che solo la natura può offrire, e i Laghi di Revine regalano paesaggi e itinerari ideali per una magnifica giornata all’aria aperta.

Curiosità: i laghi di Revine si trovano lungo l’itinerario di storia e cultura tra Valdobbiadene e Conegliano (una variante dell’itinerario enoturistico del Prosecco) perché nei dintorni sorge un intressante sito archeologico, testimone di antichissimi insediamenti su palafitte.

Azienda Agricola COLESEL

Si trova nel cuore di Valdobbiadene è una realtà vitivinicola di lunga data, da oltre 70 anni produce bollicine di alta qualità. Colesel ha la fortuna di avere i terreni collocati su colline perfettamente esposte al sole, in posizione ventilata. Queste condizioni aiutano ad ottenere grappoli e acini perfettamente sani, senza necessità di trattamenti intensivi. Tutta la ricchezza del suolo si trasmette nell'uva, garantendo un fantastico profumo nei vini e un sapore inconfondibile. Queste proprietà organolettiche sono molto intense anche grazie alle numerose ore di luce solare di cui i vigneti godono. Siamo nel cuore del Valdobbiadene, dove il Glera ha la sua massima espressione e qui il Cartizze e il Valdobbiadene DOCG è con la più elevata carica zuccherina. Parcelle di terreni disegnati dalla natura su colline scoscese che guardano a sud. Moduli di vigne stretti l’uno all’altro a ridosso delle montagne prealpine del trevigiano. Tasselli di un mosaico irripetibile in qualunque altro angolo della Terra.