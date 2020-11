Come addobbare l'albero di Natale: ecco i segreti

La voglia di addobbare le case con lucine e decorazioni si fa sempre più forte e iniziamo a chiederci quando si fa l’albero di Natale? Si deve aspettare il giorno di Santa Lucia? L’Immacolata? O forse andrebbe fatto il 1° di Dicembre?

La risposta è semplice. Non c’è una data precisa.

La data

La tradizione cattolica dice di fare l’albero di Natale l’8 di Dicembre, il giorno in cui viene fatto anche il presepe: la data è quella dell’Immacolata Concezione.

Chi si sente più vicino alla tradizione pagana dovrebbe fare l’albero di Natale il giorno del solstizio d'inverno, il 21/22 di Dicembre.

Quando togliere l’albero di Natale?

"L'Epifania tutte le feste si porta via” e il 6 Gennaio si mette via tutto con molta malinconia. Ma la tradizione cattolica dice di fare albero e presepe l’8 dicembre e di smontare il tutto la domenica dopo l’Epifania cioè nel giorno del Battesimo del Signore.

Albero di Natale: LA STORIA

Sembra che l'albero di Natale, così come viene usato oggi, sia nato a Tallinn, in Estonia nel 1441, quando fu eretto un grande abete nella piazza del Municipio, attorno al quale giovani scapoli, uomini e donne, ballavano insieme alla ricerca dell'anima gemella.

Albero

L’albero di Natale è un simbolo immancabile nelle nostre case. Piccolo o grande che sia, vero o artificiale, all’interno o all’esterno, è parte delle nostre tradizioni. Illuminare l’albero di Natale è indubbiamente la fase più importante per renderlo stupendo e per creare la giusta atmosfera natalizia.

Scegliere prima di tutto luci di buona qualità per farle durare a lungo

Le luci devono essere conformi agli standard europei CE

Scegliere luci a basso consumo energetico

Optare per luci fredde se l’albero si trova in un ambiente in cui vi sono arredi chiari in maniera tale da far risaltare gli effetti

Scegliere luci calde se l’albero si trova in un ambiente con arredo classico o rustico, così da dare un effetto più accogliente

Alternare luci fredde e calde per rendere l’albero più vivace, ma senza eccedere

Utilizzare luci dello stesso colore degli addobbi per creare più armonia

Scegliere il numero di luci a seconda delle dimensioni dell’albero

Evitare di lasciare vuoti nell’albero per non tenere al buio alcune zone

Le luci a led negli ultimi anni sono le più gettonate perché illuminano molto più di quelle a incandescenza e oltretutto consumano anche meno. Una bella idea sono le luci a forma di alberello, oppure a forma di candela, ma vi sono tantissime forme per creare effetti davvero deliziosi.

Potete anche scegliere se volete delle luci fisse o a intermittenza. Le luci fisse sono ideali per mettere in risalto l’illuminazione e non farsi distrarre dagli addobbi.

Quelle a intermittenza invece sono la scelta migliore per creare giochi di luci suggestivi, soprattutto se avete addobbi in vetro oppure che hanno una superficie riflettente. Il gioco di luci si rifletterà sugli addobbi e l’effetto sarà spettacolare.

Quante luci servono per albero di Natale

In media, per avere un’idea, basta considerare che per un albero piccolo bastano circa cinquanta luci, mentre se l’albero è almeno due metri ne occorreranno almeno trecento o anche più. Ognuno si può sbizzarrire nella decorazione e può variare a seconda delle preferenze, basandosi sull’effetto finale che vuole creare.

E’ importante comunque distribuirle in maniera uniforme ed evitare di lasciare vuoti, nonché aver cura di posizionare le luci in modo che illuminino gli addobbi.

Tenente conto che le lampadine a LED fanno molta più luce di quelle a incandescenza, quindi sarà sufficiente usarne di meno.

Come sistemare le luci dell'albero di Natale

Un modo pratico per essere vicini alla presa è quello di avvolgere il filo di luci partendo dal basso verso l’alto, e sistemare lungo il percorso le luci con un unico movimento a spirale facendolo girare intorno ai rami. In questo modo si riempiono tutte le zone dell’albero in maniera uniforme.

Un altro modo è quello di partire dall'alto e avvolgere le file di luci attorno all'albero, scendendo piano piano a spirale fino a raggiungere la base.

Sempre partendo dall'alto è possibile disegnare un triangolo con le luci e riempirlo poi con le luci fissate ad ogni ramo. Si possono prendere anche diverse file di luci corte e avvolgerle a spirale intorno ad ogni ramo, facendo in modo che il filo elettrico non risulti visibile.

Un'atra tendenza molto diffusa è quella di stendere le luci tra i rami, partendo dall'alto o dal basso, servendosi di almeno due file di luci. Una di queste riempirà la parte interna dei rami e l'altra servirà per l'esterno. Il filo deve essere sempre disposto in modo da non risultare visibile e lo si può fissare ai rami con delle fascette.

Una di queste riempirà la parte interna dei rami e l’altra servirà per l’esterno. Il filo deve essere sempre disposto in modo da non risultare visibile e lo si può fissare ai rami con delle fascette. Puntale o fiocco. Dopo aver posizionato le luci lo step successivo è fissare il puntale, la decorazione in cima all’albero. Anche in questo caso sono molte le soluzioni e i modelli da scegliere. Il consiglio è di rimanere sempre in tema con i color degli addobbi.

Calendario dell'Avvento fai da te

Il conto alla rovescia dei giorni fino a Natale, è una delle parti più emozionanti di dicembre. Rendi interattivo questo conto alla rovescia, creando il tuo calendario dell'avvento fai-da-te. Puoi creare un calendario dell'avvento come preferisci, perché si tratta solo di essere creativi. Ad esempio, è possibile tagliare le buste numerate per arrotolarle e appenderle al muro. Puoi usare piccole scatole o persino mini calze con numeri. Considera di mettere una sorpresa, come mentine o baci di cioccolato in ogni compartimento, sarà un’ulteriore mini sorpresa speciale.

E qui tante belle idee per i regali di Natale

