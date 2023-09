Decluttering: come liberarsi delle cose e perchè fa bene alla mente

Fate ordine e pulizia e vi sentirete meglio. Il decluttering significa letteralmente “rimuovere oggetti non necessari” al fine di riordinare, sgombrare e guadagnare spazio. Il decluttering è una mentalità che va acquisita per non riempire casa di oggetti accumulati di anno in anno e mai utilizzati. Il decluttering è un percorso da intraprendere per analizzare criticamente la propria vita, compiere delle scelte e ritrovare un equilibrio perso nella confusione di casa e della propria mente.

Come fare il decluttering?

Può non essere semplice pensare di rinunciare alle proprie cose ma vedrete che una volta che la casa sarà in ordine ritroverete non solo un nuovo spazio esteriore ma anche interiore.

Iniziate da una scatola o una borsa capiente. Metteteci dentro degli oggetti che non usate da anni e di cui non avete bisogno. Lasciateli per circa una settimana e poi tornate alla scatola. Pensate a quante volte avete avuto in sette giorni la necessità di recuperare uno degli oggetti all’interno. Ebbene, se non è accaduto allora potete liberarvi del contenuto senza rimpianti.

Prendete più scatole per mettervi gli oggetti superflui suddividendoli in spazzatura, ciò che non si può riciclare o differenziare (cercate di riempirla il meno possibile); donazioni, vendite o scambi. Tutto ciò che potete regalare perché in ottimo stato oppure vendere nei mercatini dell’usato o nei siti online.

Organizzate anche swap party, per scambiare oggetti con amici e conoscenti.

Procedete una stanza per volta, senza farsi prendere dalla foga di liberare l’intero appartamento nella stessa giornata.

Considerate quali sono gli elementi che non corrispondono più al vostro gusto, ma anche oggetti e accessori che non utilizzate più da tempo.

Eliminate pochi, selezionati pezzi noterete un effetto istantaneo di armonia.

LE TOSSINE DELLA CASA

1. Oggetti che non utilizzi più

2. Vestiti che non ti piacciono o che non usi da molto tempo. Biancheria intima rotta.

3. Oggetti rotti

4. Vecchie lettere e annotazioni

5. Piante morte o malate

6. Vecchie ricevute e riviste

9. Scarpe sfinite dall'uso

7. Qualquasi tipo di cose inutili che richiamano il passato

8. Se hai figli, giochi che non usano, che non funzionano o rotti.

Fai una pulizia generale e usa casse per organizzare. Incomincia da cassetti e armadi e concludi ogni stanza, fai secondo il tuo ritmo.

a) Immondizia

b) da riordinare.

c) da riciclare.

d) in dubbio

e) regali.

f) donazioni.

g) vendere.

IL DISTACCO

1. la salute migliora

2. la creatività cresce.

3. le relazioni migliorano.

4. hai più capacità di raziocinio.

5. migliora l'umore.

DOMANDE CHE AIUTANO IL DISTACCO

- perchè sto conservando questo?

- ha a che fare con me oggi?

- cosa sentirò nel liberarmi di questo oggetto?

SEPARA E CLASSIFICA

1. da donare

2. da buttare

3. da vendere

LA PULIZIA DA DENTRO SI RIFLETTERA' FUORI

1. Evita rumori estremi.

2. Meno luci forti.

3. Meno colori eccessivi.

4. Meno odori e profumi chimici.

5. Meno recordi tristi.

6. Concludi i progetti inconclusi

7. Coltiva energia positiva nella tua casa.

Nella misura in cui puliamo la nostra casa fisica, mettiamo in ordina anche nella nostra mente e nel nostro cuore.