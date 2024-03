Calicantus su Financial Times tra le 1000 aziende a più rapida crescita in Europa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ancora una volta nella prestigiosa classifica del Financial Times, che premia le 1000 aziende europee a più alto tasso di crescita. Scalando ben 300 posizioni rispetto allo scorso anno, Calicantus - realtà veneta capofila in Italia nella gestione dell’ecommerce - vede riconfermata la solidità del proprio modello di business, unita alla capacità di far fronte alle nuove sfide, sapendone cogliere le opportunità. Con un Tasso di crescita assoluto del 251% e un Tasso di crescita composto annuo del 52% dal 2019 al 2022, l’azienda di Quarto d’Altino (VE) sfiora i 23 mln di ricavi nel 2023 con un ulteriore incremento del 35% rispetto al 2022. In questi anni il numero di dipendenti è aumentato, con la costituzione di un sistema di Fab Working che permette elasticità personalizzata, in base al gruppo di lavoro, alle mansioni e ai task dei collaboratori. “Questo riconoscimento è un chiaro indicatore del continuo impegno e dell'eccezionale lavoro svolto dal team Calicantus – sottolinea Valentino Bergamo, CEO di Calicantus - Continueremo a concentrarci sul mantenimento degli elevati standard di qualità, sull'espansione delle nostre attività e sull'offerta di soluzioni innovative ai nostri clienti – e conclude - Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo: alla nostra squadra per l’impegno, dedizione e fiducia; ai Partner per la proficua collaborazione e ai Clienti per la loro costante fiducia.” La classifica annuale FT-Statista delle aziende europee a più rapida crescita, giunta alla sua ottava edizione, riflette le mutevoli dinamiche aziendali nell'ambito dei tentativi di ripresa dalle conseguenze del Covid-19. Il percorso verso una crescita post-pandemica è stato ostacolato dall'ascesa dell'inflazione e dal deterioramento del potere d'acquisto, aggravati dalla crisi energetica innescata dal conflitto in Ucraina. Mentre numerose imprese hanno lottato o addirittura non sono riuscite a sopravvivere, altre hanno dimostrato notevole resilienza, emergendo con successo dalla tempesta e prosperando nonostante le avversità. La FT 1000, frutto della collaborazione con la società di ricerca tedesca Statista, evidenzia le aziende europee che hanno registrato una crescita significativa nonostante le sfide incontrate. Quest'anno, per essere considerate nella classifica, è richiesto un tasso di crescita medio minimo del 36,3%. Omnicanalità, fattore generazionale e non di meno, la pandemia sono state le variabili che hanno portato il mondo dell’ecommerce ad accelerare rapidamente il suo sviluppo: un’evoluzione che prosegue ancora oggi a doppia velocità. La dimestichezza con il web è dunque divenuta tangibile, così come la progressiva fiducia nei confronti dei canali di vendita online. Recensioni, resi gratuiti, customer service, servizi di spedizione efficienti e l'aumento dei livelli di sicurezza per i pagamenti, con password, impronte digitali e dispositivi collegati hanno aumentato il percepito dei consumatori.