Istrana, seconda edizione per la Corsa dei Piccoli

Torna anche quest'anno la Corsa dei piccoli a Istrana, evento podistico non competitivo giunto alla sua seconda edizione, aperta anche agli adulti. Partenza alle 9.30 di mattina con percorsi da: 6,5 km con ristoro, 13 km con ristoro. Per i bambini partenza alle 10.30, percorso da 2,4 km con attività ludiche.

Apriranno la corsa i mitici clown del VIP Treviso al rientro in piazza ci saranno truccabimbi, baby dance e altre sorprese per i bimbi mentre gli adulti potranno scoprire nuovi sport proposti dalle varie associazioni aderenti. I food truck saranno presenti per mangiare in compagnia. Giovanni Galesso (Mi Fido di TE) fornirà consigli utili per sapersi comportare con i nostri amici cagnolini. Verso le 14 cominceranno le dimostrazioni degli atleti. Ore 15 spettacolo di marionette con la compagnia De Bastiani e a seguire l'artista di strada Manuel Pascal concluderà con il suo pittoresco spettacolo.