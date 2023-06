Laboratori occupazionali per over 60 a Treviso: tutto sulle attività diurne

Si sente sempre più spesso parlare di laboratori occupazionali: luoghi in cui gli over 60 sono accolti per alcune ore al giorno, in fasce orarie diversificate, per attività di socializzazione e di sostegno nella vita quotidiana. Presso i laboratori occupazionali gli anziani vengono aiutati e guidati alla riscoperta delle capacità personali che pensavano perdute, si riappropriano del ruolo nel sociale e del proprio scopo di vita.

Università per anziani

L'Università Popolare dell'Auser di Treviso, nata nel 1989, ha continuato senza interruzioni la sua attività cittadina organizza corsi e conferenze. Nel corso degli anni accademici,da ottobre a maggio, i temi affrontatati nelle conferenze, oltre alla storia, alla letteratura, alle scienze, hanno riguardato il vivere sociale e le questioni ad esso connesse, la cittadinanza.

Alle conferenze si affiancano i corsi di lingua e cultura inglese, organizzati secondo diversi livelli; è attivo un gruppo canto che lavora attorno alla ricerca ed alla esecuzione di canzoni popolari; un gruppo di turismo culturale organizza, propone e conduce visite guidate a centri storici, a mostre, ad ambienti naturali. La sezione denominata "Musica dal vivo" propone ogni anno cinque concerti secondo programmi tematici, in cui si cerca di dare l'idea di una storia, di uno sviluppo, di una geografia della musica, evidenziando tematiche presenti nelle varie epoche. Si sperimenta un modo permanente di far musica e cultura là dove si vive.

Le conferenze si tengono a Palazzo Bomben e Palazzo Rinaldi, i corsi di Inglese al Liceo "Duca degli Abruzzi", gli incontri del gruppo corale e del gruppo turismo si svolgono nella sede del Gruppo Anziani di via Baracca. I concerti si svolgono spesso agli spazi Bomben, a San Gregorio e all'auditorium della scuola Stefanini.

I Centri Diurni

Ogni attività promuove una serie di stimolazioni cognitive relative a più tipologie di memorie che vengono coinvolte durante la realizzazione dei lavori all’interno dei laboratori occupazionali. Questa attività, a seconda delle strutture, può essere anche rivolta in modo particolare a chi soffre di particolari patologie come il morbo di Alzheimer.

I laboratori occupazionali sono spesso gestiti dalle case di riposo. Ecco alcuni indirizzi utili di residenze per anziani che ospitano questo tipo di attività a Treviso:

Presso l’Istituto G. Menegazzi, presso le Residenze per Anziani Città di Treviso e presso la Residenza R. Zalivani sono presenti tre Centri diurni per persone anziane non autosufficienti, dotati, rispettivamente, di 12, 10 e 10 posti.

Il centro diurno si rivolge a persone anziane prevalentemente non autosufficienti, che:

sono in grado di essere trasportati da casa;

sono idonei a vivere in un ambiente comunitario;

vivono in condizioni di solitudine o di isolamento sociale pur mantenendo una parziale autonomia.

I tre centri sono specificamente organizzati per ospitare persone con problemi di demenza.

Sono aperti sette giorni alla settimana dalle ore 7,00 alle ore 19.00; gli anziani possono frequentare il centro tutta la settimana o solo alcuni giorni.

Agli ospiti del Centro, che dispongono di appositi spazi, sono proposte attività compatibili con le proprie condizioni psico fisiche e con i propri specifici bisogni, anche già organizzate per le persone residenti nelle strutture. Con la stessa modalità, sono seguiti da una equipe di operatori e professionisti dell’area socio sanitaria che ne curano la socializzazione, la riabilitazione, lo stato di salute e, in generale, il mantenimento di ogni abilità e capacità presenti.

Riferimenti utili per gli anziani a Treviso e provincia

Centro Igea

Assistenza agli anziani

Treviso - 0422 406210

Residenze per Anziani Città di Treviso

Casa di riposo

Treviso - 0422 414411



Quadrifoglio Cooperativa Sociale Onlus

Organizzazione di servizi e supporto per i disabili

Treviso - 0422 412065



I.S.R.A.A.

ssistenza agli anziani

Treviso - 0422 4146



AILS - Centro Diurno per Persone Disabili

Associazione

Ponzano Veneto - 0422 960098



Insieme Si Può

Centro di formazione Treviso - 0422 325711



Cooperativa Sociale La Rete

Treviso - 0422 362863



Associazione Pro Senectute

Organizzazione di volontariato

Treviso - 0422 363036



Casa Albergo Ferdinando Salce

Centro anziani

Treviso - 0422 414750



Residenza Rosa Zalivani

Casa di riposo

Treviso - 0422 414811



Cooperativa Sociale Onlus Solidarietà - Casa del Sole

Organizzazione di servizi sociali

Treviso - 0422 261662



Casa di Riposo di Silea - Fondazione Villa d'Argento

Casa di riposo

Silea TV - 0422 460170



Residenza Giuseppe Menegazzi

Casa di riposo

Treviso - 0422 414511



Casa di Riposo Suore Francescane Gemona

Casa di riposo

Treviso - 0422 417711



Volontarinsieme - CSV Treviso

Organizzazione di volontariato

Treviso - 0422 320191



Cooperativa Provinciale Servizi - Società Cooperativa Sociale

Assistenza agli anziani

Treviso - 0422 422497

Comunità Murialdo Treviso

Treviso - 0422 421559

IL GIRASOLE S.C.S. COOP. SOCIALE ONLUS

Organizzazione non profit

Treviso - 0422 436550