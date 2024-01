ISEE 2024, come richiederlo e cosa cambia quest'anno

Per il 2024, sono state introdotte importanti novità nel calcolo e nella richiesta dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), questa documentazione è essenziale per accedere a varie agevolazioni, come sconti su bollette, canoni, trasporti pubblici e Assegno Unico Universale. Le novità riguardano la modulistica, la procedura di richiesta e altri aspetti nella compilazione della domanda.

Come fare domanda

Per ottenere l'ISEE, è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che include dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. La DSU è valida fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione e può essere presentata presso enti erogatori di prestazioni sociali, Comuni, Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o online all'INPS.

Dal 1° gennaio 2024, è entrata in vigore una nuova modulistica per la richiesta dell’ISEE, un documento fondamentale per ottenere agevolazioni nei settori sanitario e sociale. Questo cambiamento implica un aggiornamento nei moduli e nelle procedure di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)??.

Compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): Per richiedere l’ISEE è necessario compilare la DSU, che contiene informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. La validità della DSU inizia dalla sua presentazione e dura fino al 31 dicembre dell’anno successivo??.

Redditi: I documenti richiesti includono il Modello 730, il Modello Unico, tutti i Modelli CUD e documentazione relativa a eventuali compensi percepiti, trattamenti previdenziali o assistenziali che generano reddito, anche se esenti ai fini IRPEF??.

Patrimonio Mobiliare e Immobiliare: È necessario presentare dettagli relativi a depositi bancari o postali, titoli di stato, obbligazioni, investimenti mobiliari, patrimonio immobiliare e relativa documentazione catastale????.

Presentazione online e precompilazione : È possibile presentare la DSU online tramite il portale INPS, con alcuni dati già precompilati e forniti dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate. Questo rende la procedura più veloce e meno soggetta a errori??.

: È possibile presentare la DSU online tramite il portale INPS, con alcuni dati già precompilati e forniti dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate. Questo rende la procedura più veloce e meno soggetta a errori??. Scelta tra Dsu Mini e Dsu Integrale: La scelta tra queste due opzioni dipende dalle esigenze specifiche del richiedente. La Dsu mini è più semplice e veloce da compilare, ma è adatta solo in determinate condizioni, come l'assenza di componenti disabili nel nucleo familiare o la non necessità di prestazioni per il diritto allo studio universitario?

Accesso al Portale INPS: Collegarsi al sito Inps ed accedere all'area personale (MyINPS) utilizzando le tue credenziali SPID, CIE o CNS.



Ricerca del Servizio ISEE Precompilato: una volta autenticato, cercare il servizio "Isee precompilato".



Scelta del Tipo di ISEE: cliccare su “Acquisizione interattiva” e poi su “Inizia precompilazione”. Scegliere il motivo per cui hai bisogno dell'ISEE (es. Assegno unico, prestazioni socio sanitarie, università) e indicare eventuali condizioni particolari del nucleo familiare (presenza di disabili, genitori non sposati e non conviventi).



Selezione del Modello DSU: In base alle esigenze, selezionare il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) più adatto. La DSU mini è consigliata a meno che non ci siano situazioni particolari come studenti universitari nel nucleo, persone disabili o non autosufficienti, o requisiti fiscali specifici.



Compilazione dei Dati Anagrafici: inserire i dati anagrafici di tutti i membri del nucleo familiare. Questi dati si possono recuperare da una precedente DSU o inserirli manualmente.



Documenti Necessari: preparare i documenti richiesti, tra cui codici fiscali, documenti di identità, contratti di affitto, dichiarazioni dei redditi, documentazione patrimoniale e immobiliare.



Aggiornamento dell'ISEE in caso di variazioni: L'Isee deve essere aggiornato entro due mesi in caso di variazioni significative della situazione lavorativa o patrimoniale.

Documentazione Richiesta per ISEE 2024

Per la compilazione della DSU per l'ISEE occorrono i seguenti documenti:

codice fiscale e documenti di identità del dichiarante e codice fiscale di tutti i componenti

contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso si risieda in affitto

documenti che attestano i redditi percepiti nel secondo anno precedente, ovvero Modello 730 o Modello Unico e Modelli CUD (ed eventualmente documenti o certificazioni relative a redditi esenti, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef,redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli; dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli

documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare.

depositi bancari o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero;

giacenza media annua di depositi bancari e/o postali;

patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio per lavoratori autonomi e società;

certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero con valore IVIE

Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà

Targa o estremi di registrazione al PRA di autoveicoli e motoveicoli con una cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

In caso di persone con invalidità all’interno del nucleo familiare è necessario presentare: certificati di invalidità, spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l’assistenza personale.

L'ISEE è valido fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentato, a meno che non si verifichino cambiamenti rilevanti nella situazione economica. La richiesta dell'ISEE può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno, a seconda delle necessità legate a specifici benefici o agevolazioni. È importante notare che, a partire dal 1° gennaio 2024, sono in vigore nuovi modelli e istruzioni per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che sostituiscono i precedenti. Tra le modifiche introdotte, si segnalano nuove regole per il nucleo familiare in caso di divorzio o separazione, nuove modalità di compilazione per gli studenti universitari, l'esclusione dell'IRAP per commercianti e professionisti, e l'esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE fino a 50.000 euro.