Tutela della salute dei dipendenti: Ulss 2 premiata da Fondazione Onda

Un premio per l’impegno nella tutela della salute dei propri dipendenti: a riceverlo è l'azienda sanitaria Ulss 2 - Marca trevigiana, unica in Italia a ricevere il bollino HFC (Health Friendly Company).

Il premio è stato consegnato giovedì 15 aprile, dalla Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Per questa prima edizione sono 21, a livello nazionale, le aziende virtuose premiate con il riconoscimento per il biennio 2021-2022: l’Ulss 2 è stata l’unica azienda sanitaria cui Onda ha attribuito il bollino. Il Bollino è stato attribuito a seguito della valutazione di una serie di parametri, volti a “testare” appunto, la promozione della salute in ambito aziendale e l’attivazione di un clima inclusivo. Tra le variabili considerate il modo in cui è stata affrontata la pandemia: l’Ulss 2, in quest’ambito, ha presentato il progetto relativo all’istituzione di una task force di psicologi a supporto del personale, per fronteggiare lo stress nelle aree critiche.

«Ringraziamo Fondazione Onda - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - per il premio ricevuto, in merito all'impegno dell'azienda nella tutela della salute dei propri dipendenti, attraverso policy di welfare aziendale. Il benessere di un'organizzazione incide in modo significativo sulle performance professionali e pertanto il miglioramento di questa dimensione può favorire un concreto salto di qualità nell'efficienza e nell'efficacia dell'intero sistema».