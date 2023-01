15° anniversario Motor Bike Expo 2023

Gallery









27, 28, 29 gennaio… Verona Fiere si preparerà a un weekend interessante e ricco di moto special con una affluenza maggiore di persone rispetto agli anni passati. I padiglioni interni saranno già pronti con i numerosi stand dedicati al mondo delle 2 Ruote e non solo, offrendo la possibilità di ammirare tutte le novità delle varie Case costruttrici. Pezzi unici dei principali customizzatori, fra prototipi e concept bike. Presente anche lo store ufficiale Harley-Davidson di Treviso con i suoi modelli di abbigliamento tecnico più importanti. Un nuovo anno pieno di sogni in una città di epoca medioevale come Verona, scelta da Shakespeare come ambientazione per i suoi personaggi nell’opera – Romeo e Giulietta – dove ospita nel suo centro storico la casa di Giulietta, un edificio del XVI secolo. Da non dimenticare il grande anfiteatro romano del primo secolo dove ospita concerti di vario genere: la conosciutissima Arena di Verona. Da non perdere questa nuova edizione festeggiando il 15° anniversario di uno dei più grandi eventi del mondo motociclistico con tanti ospiti d’eccezioni. Per info: https://www.motorbikeexpo.it/