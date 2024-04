Vinitaly 2024: la guida 5StarWines premia Podere Cunial Giovanni e famiglia

La Società agricola Podere Cunial Giovanni e famiglia ss, alla sua 2^ partecipazione a Vinitaly, già ottiene il prestigioso premio di vino d’eccellenza inserito nella 5StarWines-The Book 2025, la guida internazionale che seleziona solo i migliori vini scelti accuratamente da una giuria di esperti internazionali che ne certificano la qualità e il valore sul mercato globale. Il riconoscimento è giunto in questi giorni in occasione della 56^ edizione del Vinitaly a Verona, la fiera internazionale del vino. L’Asolo Prosecco Superiore Docg Extra Brut Millesimato di Podere Cunial è riuscito a raggiungere e superare la soglia dei 90 punti necessari per ottenere il riconoscimento di 5StarWines, inserendosi così come new entry tra le importanti bollicine asolane. Società agricola Podere Cunial Giovanni famiglia ss è una nuova giovane e frizzante realtà asolana, in provincia di Treviso, posta all’interno della Riserva della Biosfera MAB Unesco del Monte Grappa. Una terra di elezione per Arte, Storia e Natura, posta nel cuore dell’area dell’Asolo Prosecco Superiore Docg. Società agricola Podere Cunial Giovanni famiglia ss ha recuperato negli ultimi anni alcuni terreni collinari incolti e abbandonati di famiglia, per realizzare una viticoltura sostenibile e per valorizzare il territorio delle bollicine dell’Asolo Prosecco Superiore Docg. L’ambito in cui nasce il vino di Podere Cunial presenta un’alta valenza ambientale e paesaggistica, con ridotte presenze antropizzate, in cui si gode di un microclima privilegiato, collinare, sempre soleggiato e ben ventilato. La brezza proveniente dal Monte Grappa e l’ottima esposizione rendono l’ambiente particolarmente adatto a far crescere rigogliosa ogni pianta. Dal rispetto per tale paesaggio e per la storia di questi luoghi nasce il desiderio di produrre vini, con pratiche agricole sostenibili, nel rispetto di rigorosi disciplinari e utilizzando solo acqua meteorica. L'impiego intelligente inoltre dell'energia rinnovabile, il recupero di siepi naturali e la manutenzione di alberi autoctoni per consentire lo sviluppo della fauna, sono scelte quotidiane di grande passione e impegno per la Società agricola Podere Cunial Giovanni e famiglia ss. L’Asolo Prosecco Superiore Docg Extra Brut Millesimato di Podere Cunial, che in questi giorni ha ottenuto il prestigioso premio di vino d’eccellenza inserito nella 5StarWines-The Book 2025, nasce da vigne di alta collina con ottima esposizione a Sud, alle pendici del Monte Grappa, a circa 300 metri s.l.m. Si tratta di terre contraddistinte da una preponderante presenza di sostanza organica e di minerali: l’argilla mista a ciottoli di sassi carbonati conferisce forte struttura e mineralità, rivelando al naso profumi intensi di sambuco, mela e glicine. Pochissimo zucchero in bottiglia per una vera esperienza di mineralità e profumi. Storia, tradizione, innovazione e passione, unite al calore della famiglia, permettono di degustare in ogni calice di Prosecco Podere Cunial l’espressione del territorio asolano!