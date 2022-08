Alternanza scuola lavoro: la Fondazione Cassamarca accoglie 97 studenti per 2185 ore di formazione

Anche quest’anno la Fondazione Cassamarca ha aperto le porte ai progetti formativi legati all’Alternanza Scuola Lavoro, oggi PCTO. Sono stati 97 gli studenti accolti nell’ultimo anno nelle sedi di Ca’ Spineda, Casa dei Carraresi e Villa Ca’ Zenobio per svolgere una parte del loro percorso per il conseguimento di competenze trasversali. Gli studenti, impiegati in ben 2185 ore di percorsi formativi, provenivano da scuole superiori di Treviso e provincia: Liceo Canova di Treviso, Liceo Paritario Galilei di S. Biagio, Liceo G. Berto di Mogliano, Liceo Artistico di Treviso, Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso, Liceo Levi di Montebelluna. I percorsi formativi sono inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica e costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio capovolgendo le tradizionali modalità di insegnamento come descritto nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018. L’apertura a questo tipo di collaborazioni, finalizzata anche allo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale, è stata definita dal MIUR con la legge 30 dicembre 2018.