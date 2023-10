Ad Asolo, l'innovazione arriva in città con una cabina fotografica

Asolo - Una nuova e innovativa Cabina Fototessere è stata installata ad Asolo lungo la Strada Provinciale 248, all'altezza di Via Enrico Fermi, all'interno del parcheggio di Ca' Vescovo accanto al distributore dell'acqua comunale. Questa cabina fototessere offre un servizio comodo e conveniente per ottenere foto per documenti a soli 6 euro, rendendo il processo di ottenere documenti come passaporti, carte d'identità, e patenti più semplice che mai. La nuova Cabina Fototessere è stata accolta con entusiasmo dai residenti di Asolo e da coloro che transitano lungo la Strada Provinciale 248. L'accessibilità a tutti gli orari la rende conveniente per chiunque abbia bisogno di scattare foto per i propri documenti, eliminando la necessità di pianificare visite in orari d'ufficio o cercare studi fotografici aperti. Questo servizio è particolarmente vantaggioso per i residenti di Asolo e non solo, che ora possono ottenere foto per i loro documenti a un costo molto più basso rispetto a quello dei tradizionali studi fotografici. Inoltre, la cabina è dotata di tecnologia avanzata che garantisce la conformità con le normative governative per le foto di documenti ufficiali. Questo significa che le foto scattate nella cabina sono adatte per l'uso su passaporti, carte d'identità e patenti, riducendo al minimo il rischio di ritardi o problemi nei processi di richiesta di documenti. La cabina è facilmente accessibile sia per i residenti locali che per chi transita lungo la Strada Provinciale 248. La sua posizione strategica la rende una comoda tappa per coloro che viaggiano attraverso la zona e che potrebbero aver bisogno di scattare foto per documenti. In conclusione, la nuova Cabina Fototessere installata ad Asolo rappresenta un passo avanti nell'offerta di servizi efficienti e accessibili per la comunità. Grazie a questa innovazione, ottenere foto per documenti ufficiali non è mai stato così semplice e conveniente.La cabina è facilmente accessibile sia per i residenti locali che per chi transita lungo la Strada Provinciale 248. La sua posizione strategica la rende una comoda tappa per coloro che viaggiano attraverso la zona e che potrebbero aver bisogno di scattare foto per documenti.