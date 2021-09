ASD canoa club Sile - Portiamo il Veneto al vertice del meeting delle Regioni

Gallery

















Con la presente abbiamo piacere di comunicare a chi non ci segue e non conosce la nostra disciplina , tutti gli importanti risultati ottenuti dagli Atleti della nostra Associazione anche per questo difficoltoso e travagliato 2021. Come ogni anno Il 16 agosto tutti gli atleti del Canoa Club Sile (circa 40 ragazzi) hanno trascorso 2 settimane al campeggio belvedere di Caldonazzo, il nostro consueto ritiro, partecipando così al progetto "disintossicazione dalla tecnologia ed integrazione sociale" dove appunto non è permesso portare smartphone o altre apparecchiature ma ci si dedica interamente allo sport e alla socializzazione nella natura ma soprattutto anche alla preparazione ed allenamento per i Campionati Italiani Assoluti all'idroscalo di Milano per le categorie Ragazzi, Junior ed Under 23 e all'evento Campionato Nazionale e Meeting delle Regioni al Lago di Caldonazzo per le categorie Allievi e Cadetti. Crediamo che sia per noi un grande vantaggio, ma anche per i nostri ragazzi, non aver mai smesso di allenarci con i nostri atleti agonisti, nonostante le restrizioni o i colori delle zone. Ciò ha influito positivamente nei nostri ragazzi, i quali hanno affrontato un anno di lezioni in corrispondenza, costretti a passare ore ed ore davanti al computer ma avendo poi la possibilità staccare la spina sfogandosi in allenamento, immersi fra la flora e la fauna del Fiume Sile, rispettando sempre le restrinzioni e distanze di sicurezza. Tutto ciò ha consentito al nostro Club di ottenere splendidi risultati sia all'Idroscalo di Milano per i più grandi che al Lago di Caldonazzo per i più piccoli; All'Idroscalo Il nostro Atleta Under 23 Leonardo Favero ha ottenuto il TERZO POSTO in Italia alla gara K1 200MT, abbiamo poi vinto un'altra medaglia di Bronzo, Terzi in italia per la categoria primo anno ragazzi per Ejupi Edison, Benedetti Michele, Zacchero Angelo, Pivetta Umberto, con la specialità C4 500mt, barca canadese che sperimentiamo da solamente un anno. Per non parlare di Caldonazzo, dove abbiamo vinto ben 13 MEDAGLIE: Medaglia d'oro con tempo record per Moise Pozzebon (allievi B) nella distanza del 200 mt in k1 Medaglia d'oro per Carlotta Troncon (Allievi B) nella distanza dei 2000 mt in k1 Medaglia d'oro per Emanuele Tomasi, Andrea Vio ed Marco Pacini nella staffetta c1 e c2 mt 200. Medaglia d'argento per Mario Valentin Capata k1 mt 200 Due Medaglie d'argento per Leonardo Camata e Moise Pozzebon con il k2 nelle distanze dei mt.200 + 2000 Medaglia d'argento per Marco Pacini ed Andrea Vio con il C2 mt 2000 Medaglia Bronzo per Anna Caldato ed Elena Lazzari nel k2 dei 200mt Medaglia Bronzo per Carlotta Troncon in k1 mt 200 Medaglia Bronzo per Marta Scaburo e Emanuele Tomasi in C2 200 mt Medaglia Bronzo per Marco Pacini ed Andrea Vio nel c2 200mt Medaglia Bronzo per Giulia Caldato nel k1 200mt Medaglia Bronzo per Elena Lazzari, Anna Caldato, Pietro Zorzi ed Mario Valentin Capata con il K4 mt 200. Medaglia d'oro per la Regione Veneto con l'imbarcazione Dragonboat, barca da n. 10 posti tra cui 7 Atleti del Canoa Club Sile. Oltre alla grande soddisfazione per gli ottimi risultati e tempi ottenuti, La maggior parte dei nostri atleti sono stati selezionati dal Comitato Regionale Veneto per RAPPRESENTARE il VENETO al Meeting delle regioni, ovvero una sfida fra regioni, portando quindi la nostra al SECONDO POSTO in Italia dopo diversi anni, grazie appunto anche ai risultati che i nostri ragazzi hanno ottenuto. Crediamo che questo sia ovviamente merito anche della Professionalità, Passione e Determinazione dei nostri Allenatori Paolo Scarpa, Marsen Arapi, Riccardo Sandona e della nostra Responsabile Anita Beqiri. La pratica della Canoa è ancora una disciplina poco conosciuta rispetto ad altri sport , ma siamo contenti di poter affermare che la nostra Associazione conta ad oggi 429 iscritti fra amatori ed atleti. Vi ringraziamo per l'attenzione dedicatoci nel leggere ciò sperando in una diffusione da parte vostra, viste anche le nostre precedenti collaborazioni. Per qualsiasi informazione rimaniamo a disposizione al 3711963280. Cari Saluti ASD CANOA CLUB SILE scarpacanoa@gmail.com