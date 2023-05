Collegio Pio X Treviso: gli ex allievi si ritrovano in 33 a quarant’anni dal diploma

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Venerdì 12 maggio la classe 5°A ha festeggiato presso il ristorante Barbablù di Istrana uno speciale anniversario: quarant’anni dal diploma, conseguito nell’estate del 1983. All'occasione – grazie ad un sincero e profondo affiatamento mai scalfitto nel tempo – erano presenti anche i compagni che hanno frequentato la classe per periodi inferiori dei cinque anni. Sono stati inoltre ricordati i pochi assenti giustificati ed i compagni di classe prematuramente scomparsi. Collegio Pio X Treviso: i maturandi della 5°A dell’83 si ritrovano quarant’anni dopo il diploma. Ritrovo speciale per 33 ex allievi dell’Istituto Tecnico Commerciale (Ragioneria) del Collegio Pio X di Treviso: venerdì 12 maggio la classe 5°A ha festeggiato i quarant’anni dal diploma con una memorabile cena presso il ristorante Barbablù di Istrana.

Ecco i nomi dei compagni di classe della sezione A presenti all’evento in ricordo dei quarant’anni dal diploma – elencati così come da registro di classe di allora - sono: Attombri Vittorino, Bisson Annalisa, Bolzonella Stefano, Bordignon Amedeo, Brandolin Mariachiara, Busato Massimo, Canal Marco, Cendron Verena, Crosato Marialuisa, Da Lio Emanuela, D’Ambrosi Andrea, Danesin Pierluigi, Fantini Stefania, Fregonese Paolo, Fuselli Ornella, Gaiotto Mauro, Germin Sergio, Lodoletti Barbara, Malvestio Stefano, Martini Stefano, Meneghin Antonella, Nasato Roberto, Nascimben Bruno, Rago Lea, Sardi Massimo, Schiavon Luca, Schiavon Monica, Serafini Stefano, Stradiotto Stefania, Tombacco Marco, Vidotto Sonia, Zampieri Luca, Zandonadi Nicoletta, Zuliani Paolo.

La serata è volata tra chiacchere e risate, quasi come il tempo non fosse mai trascorso, ricordando i tempi passati e raccontandosi quanto accaduto in questi quarant’anni. Solo sei gli assenti giustificati: Verena Cendron, Massimo Zanini, Stefano Martini, Gasparin Erminio, Luca Panizzo e Stefano Pillon.

Un pensiero particolare è stato rivolto anche ai tre compagni di classe mancati prematuramente nel corso degli anni: Gregorio D’Ovile, Massimo Davanzo e Massimo Truccolo. La promessa che ci siamo fatti? Quella di ritrovarci tutti dopo l’estate in una casa di campagna di un compagno per festeggiare e celebrare un’ amicizia che dura da una vita.