Scaggiante vice campione italiano a squadre con il circolo di Fossano

Il campionato italiano a squadre di dama internazionale (la specialità su damiera di 100 caselle) si è svolto dal 28 al 30 Maggio presso il Dama Hotel di Fossano (CN) . Il campionato è stato promosso dalla FID (Federazione Italiana Dama) che ne ha affidato l’organizzazione al circolo padrone di casa dell’ASD Turismo Fossano. La squadra di Fossano, composta dal Gran Maestro Loris Milanese e da Romano Serra, per l’occasione ha ingaggiato in prestito il Grande Maestro Alessio Scaggiante, di Casale sul Sile, 23 anni, n° 1 della classifica italiana, tesserato con il circolo “Energya” di Maser. Dello stesso circolo “Energya”, un altro ingaggio è stato per Simone Zanandrea di San Zenone degli Ezzelini (allievo di Scaggiante) ingaggiato con la squadra di Velletri2. La squadra vincitrice del titolo italiano è stata Bergamo, seguita dalla squadra di Fossano. Terza si classifica Velletri1, nona la squadre Velletri2 in cui era presente Simone Zanandrea, seguita da altre 4 squadre. Nella foto da sinistra Romano Serra, Loris Milanese, Alessio Scaggiante.