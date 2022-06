Festa dei diplomi del Judo Opitergium

Con la fine di Maggio, presso il parco del collegio Brandolini Rota, Grazie all’organizzazione del maestro Alan Semenzin, si è tenuta la festa della consegna dei diplomi. Nelle prime ore pomeridiane sono arrivati i piccoli atleti che si accingevano a salire sul tatami, accompagnati dai genitori che formavano un grande pubblico tutto attorno ad esso. Ad allenamento iniziato, il Consigliere Nazionale Liberta M° Edordo Muzzin ha inaugurato la festa sottolineando il gran numero di associati che partecipavano a questo magnifico evento e complimentandosi con il Maestro Alan Semenzin per il lavoro svolto nella propria associazione. Poi è stato il momento del tanto atteso ospite Filippo Turrini (insegnante tecnico di judo e scrittore della Storia dell’uomo che cambiò il mondo e Nihonden Kodokan Judo) che, da Verona, ci ha portato un po’ di storia dei samurai, spiegandoci cosa facevano una volta i samurai, perché portavano due spade.

Dopo il suo intervento la lezione è proseguita con giochi e attività di gruppo fino ad arrivare ad una dimostrazione di Nage No Kata eseguita dagli atleti Stella Tollardo e Pedro Djelloul. L’allenamento si è concluso con del combattimento a terra, la consueta foto di gruppo e ovviamente la tanto attesa dei nostri piccoli atleti, consegna dei diplomi. Tra un allenamento e l’altro il maestro Alan ha consegnato delle targhe ai nostri assessori dei comuni di Oderzo e Salgareda e ha dato spazio anche a loro per un ringraziamento. Anche nel secondo allenamento il tecnico Turrini ha aperto le danze, parlando sempre delle sue esperienze in Giappone e dando anche a noi la possibilità di soddisfare le nostre curiosità. Il riscaldamento è stato eseguito dall'insegnante tecnico Samuel Semenzin. Ancora una volta i due atleti Stella e Pedro ci hanno stupito eseguendo il Nage No Kata. E anche questo allenamento si è concluso con la consegna dei diplomi. Non è finita qui, infatti dopo aver smontato il tatami per concludere la giornata in bellezza, e anche perché ormai era ora di cena, come ogni anno siamo andati a mangiare una buona pizza, e anche un gelato! Buon Judo a tutti!!!