Harley Davidson Treviso Chapter – Evento Run de Bassan 2022

Gallery







Sabato 25 giugno appuntamento presso la concessionaria ufficiale Harley-Davidson di Treviso, pronti per l’appuntamento annuale del Run de Bassan. Tanti i Chapter HOG, vecchi e nuovi amici proveniente da tutta Italia e non solo, con le loro bicilindriche cromate, oltre 100 motociclette ad attenderci per la sfilata iniziale nella storica provincia di Vicenza, Bassano del Grappa, ed attraversare così le tante curve e tornanti nella magica atmosfera delle Dolomiti, passando per il Trentino Alto-Adige e scendo già per il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Fermata obbligatoria, per pranzo, la Birreria Pedavena. Nota fabbrica di birra italiana, fondata nel 1897, con sede nell’omonimo paese in provincia di Belluno. Un doveroso ringraziamento al Direttivo del Bassano Chapter per la splendida organizzazione degli Officer, con a capo il Director Giulio Orso, nonché Dealer delle due concessionari H-D Treviso e Bassano del Grappa.