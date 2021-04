Pubblica il suo primo corso online su Udemy, un anno dopo ha 28.985 studenti

Katiuscia Baggio è un coach accreditato a livello internazionale con ICF (International Coaching Federation), con più di 1800 ore di coaching individuale all'attivo e circa 400 corsi insegnati, in Italia e all'estero. Per 18 anni è stata Executive Education Director di CIMBA Italy, un Consorzio di 36 Università americane, scuola di business a Paderno del Grappa, la sua importante palestra di formazione. Nel marzo 2019 Katiuscia ha deciso di lasciare il suo ruolo di responsabilità presso la scuola per iniziare la sua avventura imprenditoriale, prima come freelance e ora sempre più come imprenditore digitale. Ha pubblicato il suo primo corso online on demand su Lifelearning.it nel 2019, un anno fa invece il primo su Udemy, il colosso americano. Oggi festeggia una data importante. A distanza di un anno e con l'aggiunta di una altro corso, ha raggiunto 28.985 studenti da tutto il mondo. "Molte di queste persone - afferma Katiuscia - si sono iscritti con coupon gratuiti e sconti speciali. Udemy è stato per me comunque un importante veicolo per fare conoscere la mia attività di trainer e di coach al di là della mia cerchia, raggiungendo persone che senza il Web non avrei mai raggiunto. "Anche la pubblicazione su Amazon del suo primo libro 'Improvvisare per Vincere', tradotto anche in inglese, ha rappresentato un secondo importante step per accrescere il suo pubblico. Il libro ha raggiunto in poche settimane la top 100 di Amazon Italia, categoria "novità più interessanti", arrivando alla posizione n. 2. Katiuscia ha creato anche una sua academy online, dove tra i vari corsi, insegna ora anche a trainer, coach, esperti di vario settore e manager a creare e pubblicare un loro primo corso digitale. Il caso di Katiuscia Baggio non è un esempio di successo dall'oggi al domani, ma sicuramente una testimonianza importante delle potenzialità del Web.