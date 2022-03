Marca Tour 2020 - Save The Date - Treviso Chapter

Gallery









In questo nuovo anno che risorge dalle sue ceneri proprio come una Araba Fenice, è in programma il tanto atteso “Marca Tour” il 14 e 15 ottobre. Il più grande raduno di Harley-Davidson che si svolgerà nelle meraviglie incantate della Marca trevigiana. Un appuntamento unico da non perdere, in concomitanza con il 25° anno del Treviso Chapter… un quarto di secolo del favoloso gruppo degli harleysti trevigiani! Una partenza in salita all’insegna di una Riding Season 2022 dedicata ai soci, e non solo. Un’avventura piena di novità super emozionanti che offrirà in questo modo una nuova stagione motociclistica di passione pura. Il Treviso Chapter, fondato nel 1997, si collega in primis alla più nota associazione mondiale - nata nel lontano 1983 - H.O.G. (acronimo di Harley Owners Group) dedicata ai soli proprietari Harley-Davidson, con l’unico obiettivo di offrire un mondo di vantaggi esclusivi. Il Chapter di Treviso, facendo capo alla concessionaria ufficiale Harley Davidson Treviso, vuole condividere chilometri in sicurezza, avventure ed amicizie, per tutti i suoi soci iscritti H.O.G. Stay Tuned e per maggiori info: https://www.trevisochapter.com