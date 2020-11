Il campione di motocross Mattia Guadagnini all'Mx Giavera Park

Arrivano le lodi di Mattia Guadagnini al Mx Giavera Park di Giavera del Montello. Guadagnini, neo vicecampione europeo Emx2 e adesso in forze al Team De Carli, in un suo video pubblicato nel proprio canale Youtube ha definito la storica pista di Giavera una delle più belle d'Italia. Complimenti sicuramente graditi agli amministratori del tracciato che piano piano, stanno facendo rinascere questo leggendario impianto. Infatti la pista, costruita nel 1966, ha ospitato diverse gare anche a livello mondiale, ma negli ultimi anni, a causa di problemi ambientali, è rimasta chiusa per diverso tempo. Adesso, sotto una rinnovata amministrazione, si sta provando a riportare in alto il nome del tracciato e, i complimenti di un astro nascente del motocross italiano come Mattia, non possono che fare una bella pubblicità. Il video ha raggiunto quasi sei mila visualizzazioni in poche ora, ma sono destinate a crescere vista la quantità di utenti che segue il pilota: 51.600.

Walter Zambon