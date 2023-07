Nuova comunità energetica a Conegliano

Via Galileo Galilei, 30 · Conegliano

Nel territorio sta nascendo una nuova Comunità Energetica che interessa i comuni di Conegliano, Mareno di Piave, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave e Susegana e alla quale possono aderire privati cittadini, piccole e medie imprese, esercizi commerciali, enti no profit, Comuni e parrocchie che rientrano nell’area geografica stabilita. I vantaggi per famiglie e aziende sono a livello ambientale, sociale ed economico. Per capire di cosa si tratta e il risparmio che si può ottenere sulla bolletta, Fondazione di Comunità Sinistra Piave onlus e associazione Comunità Giovanile onlus organizzano un incontro pubblico mercoledì 12 luglio alle ore 20.30 all’auditorium "G. Toniolo" di Conegliano.