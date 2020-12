In arrivo una nuova stazione meteo professionale in Cansiglio

PIANCANSIGLIOMETEOWEBCAM è un progetto di monitoraggio amatoriale, indipendente, mantenuto e auto-finanziato con finalità di pubblica informazione scientifica, divulgazione gratuita di dati meteorologici e immagini in tempo reale, valorizzazione del territorio e analisi dei cambiamenti climatici (guarda il video ufficiale di "lancio" dell'iniziativa: https://www.youtube.com/watch?v=yDuigrKLL1o).

Le webcam e i dati sono stati menzionati in diretta nazionale su Geo&Geo il 25 novembre da parte del meteorologo Filippo Thiery e, grazie alla passione di alcuni volontari per le misure meteo ed il territorio montano, sarà installata una stazione meteo professionale a norma WMO per trasmettere in tempo reale i dati da una delle aree più fredde della Piana, ovvero la località "I bech", utilizzando l'innovativa tecnologia LoRaWan IoT. Ad affiancare le misure è prevista anche l'installazione di una nuova webcam panoramica installata presso l'Azienda Agricola "Le Code" che fornirà logistica e supporto tecnico.

Dettagli tecnici, approfondimenti e riferimenti completi sono consultabili alla pagina https://meteoravanel.it/news/raccolta-fondi-stazione-professionale-cansiglio-i-bech/. Si specifica che la raccolta è mirata a coprire la metà delle spese effettuate che ammontano a circa 1100€ ed è a titolo personale e senza scopo di lucro. Di seguito l'elenco delle principali voci di spesa: € 750 per la strumentazione di rilevazione e trasmissione remota LoRaWan, cloud, pagine web e apparato webcam € 100 per il sistema di ricezione e acquisizione gateway con relativa programmazione € 100 per l'infrastruttura accessoria (router, box alimentazione, repeater wifi esterno, sistemi anti-scarica elettrica, timer etc) € 50/anno per dominio sito web su piattaforma OVH/Wordpress, € 100 di spese spedizioni e importazione, stima batterie ricambio e materiale di consumo. Link: https://www.facebook.com/donate/3412498832139407/

Ulteriori informazioni e dettagli sul sito www.meteoravanel.it e https://www.facebook.com/piancansigliometeowebcam Per chi preferisse una donazione via Paypal, è disponibile il link https://paypal.me/progettocansiglio Ringraziamo in anticipo tutti coloro i quali vorranno contribuire al successo dell'iniziativa, in qualunque misura e secondo le proprie possibilità anche in relazione al contesto attuale, e di cui si darà visibilità con successivi articoli ed approfondimenti. Ogni contributo è prezioso, grazie. Referente è il Dott. Andrea Costantini, tecnico meteorologo certificato WMO 1083 – DEKRA – secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.