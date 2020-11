Ohvale, arriva l'annuncio di un nuovo modello. Comincia la "nuova era"

Arriva l'annuncio di Ohvale di un nuovo modello. Attraverso i propri profili social, la casa di Mogliano anticipa l'arrivo di una nuova moto. Dopo diverse settimane di attesa, Ohvale pubblica una foto del loro nuovo prototipo. Che ci fosse qualcosa di nuovo nell'aria lo si era già capito, infatti Ohvale aveva già annunciato l'arrivo si una "New era", ma adesso ne è arrivata la conferma. Dall'unica immagine pubblicata è evidente come sia stata leggermente modificata la presa d'aria frontale rispetto al modello 2020, inoltre anche la carena laterale sembra essere stata soggetto di ulteriori aggiornamenti. Da alcune indiscrezioni parrebbe che Ohvale stesse pensando ad un modello 12 pollici, ma la casa non ha ancora confermato nulla. Attenderemo con ansia la presentazione ufficiale del nuovo modello, ma nel frattempo siamo costretti a goderci l'unica foto disponibile.

Walter Zambon