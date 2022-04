Primavera del Prosecco Superiore 2022

Ancora poche ore e si potrà entrare ufficialmente nella stagione più bella dell’anno: la Primavera del Prosecco Superiore! La rassegna enogastronomica delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio Unesco si appresta, infatti, ad aprire i battenti, e lo fa con la Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG di San Pietro di Barbozza, che quest’anno taglia il traguardo delle 50 edizioni. Come da tradizione, la Mostra aprirà nel fine settimana di Pasqua con un fitto programma di attività, tra le quali cene a tema, passeggiate, degustazioni e visite alla sede della Confraternita di Valdobbiadene.

Si comincerà dall’inaugurazione di sabato 16 aprile alle ore 16.00, con la partecipazione degli Sbandieratori e dei Tamburini del Quartiere Port’Oria di Feltre (BL), per proseguire con il tradizionale spiedo gigante del giorno di Pasquetta, che si ripeterà la domenica successiva. Due gli itinerari naturalistici in programma: domenica 24 aprile l’appuntamento sarà dedicato agli appassionati delle due ruote con la pedalata VALDOBBIADENE BIKE TOUR, giro in e-bike lungo l’anello del Prosecco. Una escursione tra i vigneti che riserverà ai partecipanti anche una degustazione in cantina.

Lunedì 25 aprile si svolgerà invece SU E GIÙ PER LE COLLINE UNESCO, passeggiata tra i vigneti con pranzo al sacco incluso da consumare lungo il percorso, circondati da uno degli scenari più belli al mondo: le Colline di Conegliano e Valdobbiadene. Ma nelle due settimane di evento, si alterneranno anche degustazioni, visite guidate alla Confraternita di Valdobbiadene e assaggi di piatti tipici e della tradizione, in abbinamento al prodotto simbolo di queste terre: il Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG.

La Primavera del Prosecco Superiore, nata dalla grande forza del volontariato delle Pro Loco, si conferma quindi essere una delle più importanti manifestazioni enoturistiche italiane. Ciò che rende unica la rassegna, infatti, è la capacità di far vivere al turista un’esperienza indimenticabile, in cui la grande tradizione enologica del Conegliano Valdobbiadene DOCG diventa il “filo d’Arianna” che guida il visitatore alla scoperta del territorio, della cultura e dell’ospitalità locale, immergendosi nello spirito che anima le 17 Mostre di Primavera. Il tutto in un territorio magico, entrato nel Patrimonio dell’umanità UNESCO e celebrato nei versi del poeta Andrea Zanzotto, figura alla quale è ispirato il programma di visite dal titolo “Cartoline inviate dagli dei” che, dopo il successo della scorsa edizione, quest'anno si amplierà in due diversi filoni: naturalistico e culturale.

Per rimanere sempre aggiornati sul calendario degli eventi e sulle modalità di partecipazione: www.primaveradelprosecco.it – FB primaveradelprosecco