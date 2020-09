Elezioni regionali, Fratelli d'Italia chiude la campagna elettorale in Piazza Borsa

Più di 200 persone in Piazza Borsa a Treviso per la chiusura della campagna elettorale di Sandro Taverna e Barbara Haas, candidato alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia.

Amici, rappresentanti di associazioni e delle categorie, hanno all’invito dei candidati per essere presenti alla chiusura della campagna elettorale, riempiendo di fatto Piazza Borsa, colorata di Gazebi tricolori e bandiere. Presenti alla chiusura il Segretario nazionale di Riva Destra, l'Onorevole Fabio Sabbatani Schiuma e il vicesegretario nazionale di Riva Destra Angelo Bertoglio, che hanno aperto la serata scaldando la piazza e ringraziando la comunità umana e politica di Riva Destra e di Fratelli d’Italia per il grande lavoro svolto Angelo Bertoglio: «Abbiamo visto una squadra, una comunità umana e politica, che in queste settimane si è spesa con la forza, con il coraggio e determinazione per far crescere il consenso di Fratelli d’Italia e per far conoscere le idee e le proposte di Sandro Taverna e Barbara Haas». Questo il commento di Fabio Sabbatani Schiuma: «Adesso c’è da spingere fino all’ultimo minuto possibile per arrivare alla gente e convincerli a salire con noi e Giorgia Meloni sulla Riva Destra. Per noi è importante il 20 e 21 di settembre per le elezioni regionali del Veneto a Treviso e provincia votare la lista di Fratelli d’Italia e dando la preferenza a Sandro Taverna e Barbara Haas per riportare la Marca ad essere protagonista in regione Veneto e dal 22 di settembre, riprenderemo a costruire e allargare la nostra grande famiglia per portare Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni al governo della nazione». Taverna e Haas hanno preso la parola per degli interventi chiari, concreti e soprattutto a cuore aperto, parlando della dura realtà in cui vive il grande Veneto e soprattutto di come si vuole rilanciarlo con la forza e le idee di Fratelli d’Italia che non vuole più essere un fratello minore, ma un alleato forte e con pari dignità, per rafforzare il futuro governo regionale di Luca Zaia e del Centrodestra.