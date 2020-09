Un messaggio di sostegno ai malati oncologici da Sandro Taverna

I malati oncologici in Italia, hanno già molti problemi, così proprio com’era stato scritto dall’amico Ilario, un cittadino Trevigiano, in una lettera chiara e diretta al Dott. Sandro Taverna qualche settimana fa e che oggi vogliamo nuovamente pubblicare e condividerla pubblicamente con tutti quanti voi. “Sono uno dei tanti malati oncologici sottoposti a chemioterapia metronomica sperimentale. I disagi cui andiamo incontro mese dopo mese sono tantissimi e sempre peggiorativi, vanno dalla mucosite alla nausea, ai conati di vomito, al calo delle piastrine e globuli bianchi, dispnea e affaticamento generale, astenia, sindrome mani e piedi, crampi, difficoltà di deambulazione, di guidare la macchina, di fare la spesa se non aiutati da terze persone,etc etc. Il fatto che spesso si ricorra a dei deambulatori non significa che si è risolto il problema, basta che ci sia un gradino da superare in casa o fuori per essere già in forte difficoltà. Questo lo devono capire i medici delle varie commissioni di invalidità civile, handicap e disabilità e soprattutto l’INPS da cui si dipende. Chiedo che le persone nella mia stessa situazione, che vivono da sole e senza parenti, costrette a ricorrere sempre ” alla bontà di amici “, conoscenti e vicini, siano messe in condizione di vivere una vita “normale” riconoscendo loro un’accompagnatoria in modo da poter affrontare le difficoltà quotidiane con dignità”. Dopo questa lettera, Sandro Taverna si è impegnato ad incontrare Ilario per ascoltare le molte altre problematiche che le persone come lui vivono quotidianamente, anche e soprattutto con le problematiche dei farmaci e degli integratori che devono obbligatoriamente prendere per le terapie. Sandro Taverna, con l’amica Barbara Haas, anche lei candidata con lui alle elezioni regionali del 20 e 21 di Settembre, hanno deciso che il loro primo atto in Consiglio regionale, sarà proprio per questo serio ed importante problema, che purtroppo molti di noi conoscono, perché dentro le nostre case e dentro le nostre famiglie ed io personalmente, sarò primo sostenitore di questa e altre iniziative. Sandro Taverna e Barbara Haas, si impegneranno nel chiedere alla maggioranza di Centrodestra della regione Veneto, di sostenere e tutelare i nostri malati, in un momento economico di forte disagio sociale, perché non possono più essere lasciati soli dalla sanità nazionale, ma soprattutto dalla nostra regione. Sandro Taverna: “Studieremo insieme il modo migliore per dare un certo e sicuro sostegno per poter permettere le loro cure e terapie, senza paure economiche. Ma già da oggi, chiederemo l’impegno di tutta Fratelli d’Italia Veneto e di tutti gli altri candidati che vorranno sottoscrivere con me questa importante e necessaria iniziativa per estenderla anche nelle altre province”.