La LILT di Treviso vuole garantire il benessere delle persone, in particolar modo quella dei bambini, dando loro la possibilità di effettuare corsi di prevenzione, servizi di screening, o per migliorare il loro stile di vita, in completa trasparenza e tutto in modo gratuito. Per garantire tutto ciò, potrebbe essere un’ottima occasione, oltre la consueta donazione diretta tramite il sito - https://www.lilt.it - usufruire del 5×1000 compilando il modello 730. Scegliere di versare la donazione a favore di associazioni onlus, enti ed organizzazioni che ne hanno fatto richiesta, non è mai stato così semplice. Sarà sufficiente firmare nella categoria: “Associazioni” e scrivere semplicemente il Codice Fiscale della LILT Giocare in Corsia: 94090320261. Un valido motivo per garantire un’infanzia felice con animazioni specifiche, nelle Unità Pediatriche di Treviso e Conegliano, grazie al progetto Giocare in Corsia e donare un sorriso ai bambini. Basterà una semplice firma per aiutare la LILT e proteggere in questo modo la salute di ogni cittadino, sostenendo i progetti nella lotta contro i tumori. Si ricorda, inoltre, che Il 5×1000 non è una tassa in più da pagare, ma è una scelta libera, di ogni singolo cittadino, per una donazione alternativa. La mancata segnalazione, andrà in automatico alle casse dello Stato. Per questo motivo la LILT di Treviso vuole pensare a te…

Giocare in Corsia: Codice Fiscale 94090320261- per info https://www.giocareincorsia.com